Uma assistente social está sendo acusada de ajudar sua esposa a se passar por ela em sessões de terapia online por mais de dois anos, para atender clientes dos estados do Tennessee e da Flórida, nos Estados Unidos, afirma relatório investigativo do Departamento de Saúde da Flórida. Entre janeiro de 2021 até fevereiro de 2023, a assistente social Peggy Randolph teria emprestado as suas credenciais de terapeuta da plataforma Brightside Health para Tammy Heath-Randolph, com quem era casada, para Tammy fazer os atendimentos online enquanto ela atendia outros clientes presencialmente. As informações são da CNN.

Segundo a reportagem, a descoberta foi feita por uma paciente pelas redes sociais em fevereiro de 2023: a mulher com quem ela estava fazendo sessões de terapia pela plataforma Brightside Health não seria uma terapeuta de verdade, mas sim Tammy Heath-Randolph usando as credenciais de sua esposa. Tammy teria atendido outras centenas de pacientes sem ter licença ou treinamento para fornecer qualquer tipo de serviço de aconselhamento.

Assistente social Peggy Randolph teria emprestado suas credenciais de terapeuta da plataforma Brightside Health para sua esposa, Tammy Heath-Randolph: Tammy fazia atendimentos online enquanto ela atendia outros clientes presencialmente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A fraude veio à tona quando Peggy estava em licença após a morte de sua esposa - Tammy faleceu em 11 de fevereiro de 2023, poucas semanas antes de uma paciente reclamar com a Brightside sobre a situação. Segundo a CNN, Peggy nega saber que a sua esposa estava conduzindo sessões de terapia usando suas credenciais de acesso, mas uma investigação interna da Brightside aponta que ela forneceu as credenciais a Tammy, que estava atendendo todos os seus pacientes há muito tempo - e também recebeu pelas sessões conduzidas por sua esposa. A Brightside Health afirmou à CNN que, assim que soube da violação, tomou ações "rápidas e decisivas" e que estava decepcionada com a disposição de Peggy de "violar a confiança que a Brightside e, mais importante, seus pacientes depositaram nela". A empresa também disse que os pacientes foram totalmente reembolsados e que revogou as credenciais de acesso de Peggy imediatamente ao saber do ocorrido e encerrou o seu contrato. Não ficou claro quantos pacientes foram atendidos pela esposa de Peggy durante o período de mais de dois anos em que ela trabalhou para a plataforma.

A CNN destaca que Peggy abriu mão de sua licença voluntariamente na Flórida e no Tennessee e, em maio, foi condenada pelo estado do Tennessee a pagar uma multa civil de US$ 1.000 em até 12 meses. Peggy não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da emissora.