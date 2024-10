Tudo começou com café quente. O furacão Helene tinha acabado de cortar esta cidade já isolada no sopé da montanha de tudo: energia, água, informações. Paralisadas, a única coisa que as moradoras Carin Harris e Hilary Yoxall conseguiram pensar em fazer foi ficar do lado de fora do supermercado e distribuir algo quente. Logo, as doações começaram a chegar, e um centro improvisado de distribuição de suprimentos surgiu de um estacionamento na estrada principal de duas pistas.

Então tudo ficou mais complicado. Um grupo chamado Veterans on Patrol (Veteranos em Patrulha, em português) apareceu no Condado de Rutherford na noite de 11 de outubro, apenas quatro pessoas sem suprimentos. Mas seu líder, Lewis Arthur, veio com muitas promessas e uma grande visão, que ele disse ter sido enviada por Deus: um plano de três anos para ajudar esta comunidade à beira do lago e outras por aqui a se recuperarem, de acordo com Yoxall.

“Há algo errado aqui”

No começo, parecia uma dádiva de Deus, disseram Yoxall, Harris e outros moradores. Eles começaram a organizar as pilhas de fraldas, caixas de comida enlatada e montes de roupas de inverno. Mas assim que Yoxall, uma enfermeira aposentada do Exército, e Arthur começaram a conversar, e ele começou a contar a ela sobre seu trabalho lutando contra cartéis na fronteira, sobre sua necessidade de segurança armada, ela teve um mau pressentimento. "Há algo errado aqui", ela disse a outro morador de longa data e colega organizador.

O que ela e outros ainda não sabiam era que o Veterans on Patrol é um grupo antigovernamental mergulhado em teorias da conspiração e que tem um histórico bem documentado de se incorporar em comunidades para lançar missões relacionadas a migrantes ou suposto tráfico de crianças, de acordo com o Southern Poverty Law Center e o Western States Center, dois grupos de vigilância.

E que o grupo foi motivado a vir para esta pequena cidade porque seus membros acreditavam que o governo estava usando o furacão para tirar as pessoas de terras ricas em lítio e impedi-las de recuperá-las, de acordo com as postagens do grupo no serviço de mensagens Telegram.

“O furacão Helene foi um ato de guerra perpetuado pelo Exército dos Estados Unidos”; uma “apropriação de terras” responsável por “assassinar centenas, se não milhares, de americanos”, disse o grupo em 3 de outubro. No mesmo dia, lançou sua operação de implantação de desastres, afirmando que estava “vindo em auxílio daqueles que não venderão, terão roubadas ou terão restritas suas propriedades” e para substituir a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA, na sigla em inglês).

Voluntários analisam doações deixadas para trás depois que os Veterans on Patrol foram embora do centro de distribuição. Foto: Scott Dance/The Washington Post

“O que está acontecendo no meu quintal?”

Ao longo de 11 dias, este depósito improvisado de suprimentos para furacões no estacionamento de um supermercado se tornou um retrato do caos que pode se desenrolar em alguns cantos dos EUA pós-desastre: moradores se uniram para ajudar sua comunidade porque autoridades locais não puderam. Pessoas vieram em busca de suprimentos essenciais porque o governo federal não os distribui como parte de sua resposta a desastres. Um grupo extremista motivado por crenças antigovernamentais e teorias da conspiração conseguiu aparecer, exercer influência e se tornar uma fonte de ajuda para alguns e de medo para outros.

E, na mistura de tudo isso, um homem armado de uma cidade próxima, também alimentado por desinformação viral antigovernamental, entrou na briga. Ele apareceu bem quando os Veterans on Patrol apareceram, Yoxall e dois outros voluntários disseram, juntando-se ao seu círculo de oração dominical. Então ele falou sobre “caçar a Fema”, ela disse. A polícia acabou prendendo-o e acusando-o de “andar armado para o terror do público”.

“O que está acontecendo no meu quintal?”, Yoxall disse na semana passada. “Não conheço essas pessoas, e se elas estão tentando se firmar aqui na minha comunidade, estão tendo um bom começo.”

“A desinformação sempre foi a ruína da resposta a desastres”

O Helene foi histórico por muitos motivos. Foi um furacão nas montanhas que provocou grandes inundações e deslizamentos de terra, destruindo milhares de casas e matando mais de 200 pessoas. Pesquisadores também disseram que ele levou a uma quantidade sem precedentes de desinformação direcionada à FEMA e seus trabalhadores, muitas vezes amplificada por figuras como o ex-presidente Donald Trump.

Além dos Veterans on Patrol, membros de mais de uma dúzia de outras organizações extremistas, nacionalistas brancas e milícias também foram a algumas cidades do oeste da Carolina do Norte, duramente atingidas, para oferecer resposta a desastres, de acordo com o Instituto para o Diálogo Estratégico, que estuda extremismo e desinformação, e o Southern Poverty Law Center. "A desinformação sempre foi a ruína da resposta a desastres", disse Andy Carvin, editor-chefe do Digital Forensic Research Lab do Atlantic Council, mas com o Helene "estamos vendo essa camada adicional de politização covarde sobre a própria resposta federal a desastres". E isso teve consequências. Ameaças armadas no estacionamento do supermercado e em outros lugares causaram problemas no trabalho da FEMA e de outras agências federais no local, de acordo com autoridades. Por pelo menos 48 horas, trabalhadores e contratados que faziam uma série de trabalhos, como limpar árvores e inspecionar casas, pararam de trabalhar. A FEMA ajustou suas práticas de segurança, por exemplo, não indo de porta em porta em certos locais. A agência, já sobrecarregada, teve que desviar tempo e recursos do ato de ajudar as pessoas para ações para combater a desinformação, de acordo com um funcionário da FEMA que falou sob condição de anonimato para falar livremente sobre a situação.

“Estamos acostumados a lidar com ameaças, mas a parte sem precedentes que temos é que isso faz parte do clima político em que estamos”, disse o funcionário. A pior parte, porém, é que “essa retórica pode estar desencorajando as pessoas a solicitar assistência”.

“Não confio nele, mas o homem está fazendo um bom trabalho”

Em Lake Lure, os Veterans on Patrol apareceram para assumir a logística, disse o chefe do grupo, cujo nome completo é Michael Lewis Arthur Meyer, ao The Washington Post em uma de várias entrevistas (Arthur não é um veterano). Seus membros montaram uma grande e colorida tenda de circo. Eles penduraram uma bandeira americana e camisas em cabides que diziam: “Tente isso em uma cidade pequena” e “Let’s go Brandon,” (“Vamos Brandon”, em português), referindo-se a um apelido direcionado ao presidente Joe Biden. Eles trouxeram grandes caminhões cheios de água e geradores e prometeram que teriam muito mais por vir.

Arthur, que diz ser guiado por sua fé cristã, disse que se desviou de uma missão em Chicago caçando cartéis salvadorenhos e uma "célula iraniana" após ver relatos de que as autoridades ameaçaram prender um piloto voluntário que tentava resgatar pessoas na área de Lake Lure. Jornalistas verificaram grande parte da história, que se tornou alimento para a direita: evidência de que o governo não estava ajudando, mas atrapalhando os esforços de socorro de cidadãos privados. Arthur disse que estava agindo sem motivação política. Desastres como esse, ele acrescentou, são "nossa única oportunidade de fazer com que todos deixem de lado a política e a besteira e se unam". Esse foi um tom bem diferente de suas postagens online. Abaixo das fotos de ajuda doada no Telegram, o grupo disse que "as pessoas estão muito bravas com a FEMA" e que tinha informações sobre "a FEMA fazendo um truque sujo com pessoas boas". Arthur fez comentários semelhantes aos moradores locais, disse Yoxall. No entanto, ela acrescentou logo após eles chegarem, ela não podia negar que seu grupo estava ajudando. "É complicado porque muitas pessoas ainda não confiam nele, e eu estou nesse grupo, mas o homem está fazendo um bom trabalho", disse ela.

Ela nem sempre se sentiria assim.

“Não é irônico o quanto de lítio está disponível nas áreas atingidas pelo Helene?

Imediatamente após a devastação do Helene, moradores de cidades duramente atingidas começaram a compartilhar imagens e vídeos chocantes do que estavam tendo que fazer para sobreviver. O governo federal não estava lá, as pessoas disseram. Em muitos lugares, eles estavam certos. A Carolina do Norte recebeu sua declaração federal de desastre em 29 de setembro, mas os mecanismos necessários para desencadear essas operações massivas de resposta estavam apenas começando.

O choque, a raiva e os pedidos de ajuda deles pegaram fogo, especialmente com grandes vozes de direita. Em plataformas como o X, antigo Twitter, algoritmos entrelaçaram histórias reais ao lado de conspirações completas.

Em 29 de setembro, um usuário do X sugeriu que a suposta presença de lítio forneceu um motivo para alguém “modificar” a tempestade, para roubar o acesso ao mineral. Vozes proeminentes amplificaram a teoria para milhões de pessoas.

Grupos como os Veterans on Patrol logo a pegaram. “Não é irônico o quanto de lítio está disponível nas áreas atingidas pelo Helene?”, o grupo perguntou em uma postagem do Telegram em 30 de setembro.

Há, de fato, uma mina de lítio entre as montanhas da Carolina do Norte a cerca de 60 milhas de carro de Lake Lure. Mas essa área não foi tão afetada e o governo não pode controlar o caminho de um furacão. Em uma entrevista, Arthur disse que não queria falar sobre teorias da conspiração, apenas sobre sua missão.

Casa derrubada após a passagem do furacão Milton, ao lado de um terreno vazio onde uma casa foi arrastada pelo furacão Helene Foto: Rebecca Blackwell/AP

200.000 seguidores e um boato infundado

A teoria do lítio se aprofundou. Chris Martenson, um autor e influenciador de direita e com mentalidade conspiratória, com mais de 200.000 seguidores, publicou em sua conta verificada do X que ele tinha ouvido que moradores da vizinha Chimney Rock foram informados de que sua cidade “estava sendo demolida, corpos e tudo, e a terra estava sendo confiscada pelo governo federal”, possivelmente para minerar lítio. Martenson não respondeu aos pedidos de comentários.

Esse boato explodiu online graças a uma onda de contas do X conhecidas por promover teorias da conspiração, de acordo com a Connexions Global Matrix, uma organização sem fins lucrativos que trabalha com desinformação e alfabetização midiática, e a NewsGuard, que monitora a credibilidade da mídia e a desinformação.

Mensagens de mídia social como essas ajudam grupos movidos por conspiração a estabelecer sua autoridade, disse Cody Zoschak, analista sênior da organização sem fins lucrativos Instituto para o Diálogo Estratégico.

“Um tuíte como esse cria uma atmosfera onde eles podem se mobilizar, como os vimos fazer na Carolina do Norte, e encontrar e identificar pessoas que podem ser simpáticas à sua causa”, disse Zoschak. “Então a milícia pode intervir e dizer: ‘nós somos a solução.’”

Donald Trump faz acusações sem provas contra a FEMA

Em meio a esse turbilhão de suspeitas, Donald Trump também começou a lançar dúvidas sobre a FEMA. Na manhã de 3 de outubro, ele foi à sua rede social, Truth Social, e compartilhou que “a FEMA está amplamente desaparecida porque desviou recursos para reassentamento de imigrantes”.

No mesmo dia, os Veterans on Patrol decidiram ir direto para Chimney Rock com uma missão de resposta a desastres intitulada “Operação Steer It Back”. Eles fizeram um chamado, escrevendo “se você estiver disposto a se mobilizar com as famílias da Carolina do Norte e remover a FEMA da Carolina do Norte”.

Embora não tenha sido a primeira missão de desastre dos Veterans on Patrol, o Helene foi uma mudança de seu foco usual. Arthur começou o grupo em 2015 com o objetivo declarado de ajudar veteranos desabrigados. Baseados no Arizona, pesquisadores extremistas dizem que eles rapidamente se tornaram vigilantes, alimentando-se das conspirações Pizzagate e QAnon para perseguir traficantes de crianças e sexuais ao longo da fronteira. Ele desenvolveu uma ficha criminal e foi condenado no Arizona por agressão, mostram os registros.

Em fevereiro e março passado, os Veterans on Patrol se instalaram na pequena cidade de Washtucana, Washington, porque Arthur acreditava que a cidade era o centro de uma operação de tráfico de crianças. Então, eles se mudaram para Spokane.

Nos primeiros dias do desastre do Helene, os Veterans on Patrol aumentaram os sentimentos antigovernamentais. Eles disseram que a FEMA “tem bilhões em recursos inexplorados designados para os mais de 6 milhões de migrantes, terroristas e criminosos que estão sendo trazidos AGORA MESMO”.

“A FEMA É O PROBLEMA, NÃO A RESPOSTA!”

Desinformação e pedidos de ajuda

Em algumas comunidades montanhosas duramente atingidas da Carolina do Norte, algumas pessoas não sabiam em que acreditar. Os moradores aqui “não confiam e se sentem abandonados pelo governo”, disse Chris Malcolm, um voluntário de resposta a desastres que também mora no Condado de Rutherford.

Em quatro grupos locais do Facebook abrangendo três condados rurais, bem como em grandes grupos focados no Helene com 30.000 membros, postagens ecoando desinformação ficaram intercaladas entre pedidos de ajuda a cães vadios, encontrar geradores para uma família necessitada ou outra e atualizações sobre a restauração da energia.

Quatro moradores locais disseram que tiveram que persuadir amigos e vizinhos a se inscreverem para a assistência da FEMA, combatendo falsidades de que a agência está tentando roubar suas casas e informações pessoais.

Ainda assim, disse Malcolm, algumas pessoas disseram à agência: “não queremos vocês aqui”. Ele pode simpatizar, já que confiar neles também tem sido difícil para ele. “Não sabemos se a FEMA vai ajudar”, disse ele. “Estamos esperançosos de que eles vão.”

““Não estou dormindo: está ficando assustador”

Em uma tarde ensolarada e fresca recente, cerca de uma dúzia de pessoas, algumas usando calças estilo fadiga e outras com chapéus camuflados, zumbiam em torno do local de distribuição da Veterans on Patrol. Fazia cerca de uma semana desde que chegaram. Membros do grupo descarregavam sacos de lixo e caixas cheias de suprimentos da caçamba lotada de uma caminhonete na tenda do circo.

Nas proximidades, um trailer da FEMA foi instalado onde funcionários da agência estavam ajudando os moradores a preencher a papelada e responder perguntas.

Derrik Staley, gerente do supermercado Ingles, disse que estava feliz em receber os esforços de socorro da Veterans on Patrol, observando “como eles ficaram cada vez maiores”.

“Agradecemos por eles estarem aqui nos momentos de necessidade das pessoas”, disse ele.

Allen Hardin, um tenente aposentado recentemente do Gabinete do Xerife do Condado de Rutherford, estava sentado em uma viatura. Ele disse que, desde a ameaça contra a FEMA, o xerife provavelmente manteria um policial no estacionamento enquanto a operação Veterans on Patrol permanecesse. Mas não houve problemas para os policiais se envolverem.

“Eles vão falar até você ficar louco”, Hardin observou sobre o grupo, “mas é isso”.

A essa altura, Yoxall tinha lido muito sobre Arthur e seu grupo online e disse que estava “com medo por sua comunidade”. Ela não entendia por que eles escolheram sua pequena cidade ou por que queriam ficar aqui por três anos, o que Arthur nunca explicou.

“Não estou dormindo”, ela disse na sexta-feira, 18, à noite. “Está ficando assustador.”

Posto da FEMA em Asheville Foto: Makiya Seminera/AP

“Ele estava me ameaçando”

Yoxall e outros cinco voluntários também começaram a duvidar das postagens brilhantes de Arthur nas redes sociais sobre a assistência de seu grupo, que ele costumava usar para pedir mais doações. Eles disseram que começaram a suspeitar que os suprimentos poderiam não estar chegando às igrejas que deveriam recebê-los; uma pessoa filmou secretamente um caminhão em sua jornada de suprimentos.

Harris e Yoxall decidiram confrontar Arthur diretamente. “Agradecemos o que você está tentando fazer aqui, mas você não faz parte desta comunidade, pode recuar com os suprimentos”, Yoxall afirmou que ela disse a ele.

E foi aí que ele explodiu, elas disseram.

“Ele estava me ameaçando”, Harris disse na manhã de sábado, 19. “Então isso virou pessoas me ligando ontem à noite, tipo, tenha cuidado. Tenha cuidado. Sério, ele está falando muito sobre você.”

Depois disso, elas decidiram ir embora.

“Essas são doações, você não pode tocar nisso!”

Na manhã de segunda-feira, 21, Harris e Yoxall voltaram, novamente dizendo a Arthur para arrumar tudo, mostrando o encontro em uma videochamada com um repórter. A rede de supermercados Ingles também se envolveu, disseram as mulheres. E as pessoas que emprestaram a ele a tenda de circo gigante e os trailers enormes não queriam mais fazer parte disso.

Em um momento, Arthur começou a correr, impedindo algumas pessoas de pegarem mercadorias.

“Essas são para as pessoas”, gritaram Yoxall e Harris. “Essas são doações para as pessoas, para a nossa comunidade. Ei, essas são doações, você não pode tocar nisso!”

“Isso é loucura”, Yoxall, dando um passo para o lado, exclamou em seu telefone. “Você pode chamar isso de impasse em Lake Lure.”

Logo, os Veterans on Patrol começaram a arrumar as coisas, e Arthur desapareceu pela maior parte do dia. Policiais de Lake Lure no local disseram que não estavam apresentando queixa e que o grupo estava saindo por vontade própria.

Em meio ao caos de segunda-feira, as pessoas ainda estavam indo à grande tenda listrada para buscar suprimentos, uma nova rotina que para alguns moradores havia se tornado uma terapia. No entanto, havia tensão por toda parte.

“Não sei o que aconteceu, nem quero saber.”

Eunice Gonzalez, que tinha ido ao depósito antes para pegar roupas, lenços umedecidos e água, estava procurando cobertores quando, segundo ela, de repente alguém a acusou de roubar suprimentos destinados a comunidades em dificuldades. Eles apontaram para ela e disseram que a tinham visto lá na noite anterior, perguntando se ela fazia parte do grupo que enviava suprimentos para outro lugar. Ela não sabia de nada sobre isso.

“Não sei o que aconteceu”, disse ela. “Eu também não quero saber.”

Arthur disse que ele é a vítima, fazendo uma série de acusações contra as mulheres que o confrontaram. Na terça-feira, ele disse que estava postado ao lado de caçambas de lixo em um parque natural do outro lado da rua. Ele disse que seu grupo encontraria terras privadas, disse ele, e continuaria seu “trabalho humanitário”, mas teria leitores de placas para que ele “pudesse ver todos que estão roubando”.

Harris disse que ela e as outras mulheres estão procurando enviar as roupas restantes, água mineral e outros suprimentos para outra cidade duramente atingida. Ela ainda está trabalhando para alimentar sua comunidade, mas não sabe por quanto tempo conseguirá manter isso.

Questionada se ela ainda estará envolvida, Yoxall disse que “essa é uma pergunta difícil”.

“Meu coração diz sim, Deus para mim diz sim, mas a parte humana de mim?”, ela disse. “Não sei como isso explodiu assim. Realmente não sei.”