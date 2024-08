De acordo com a reportagem, o sargento Schultz, que possuía autorização de segurança para acessar informações ultrassecretas, conspirou para coletar dados confidenciais relacionados aos sistemas de defesa antimísseis e artilharia móvel com alguém que ele acreditava estar morando em Hong Kong, de acordo com documentos judiciais.

Os documentos apontam que o sargento Schultz também coletou dados sobre aeronaves de caça dos EUA, táticas militares e a estratégia de defesa militar dos EUA para Taiwan, com base no que aprendeu com a guerra da Rússia na Ucrânia, destaca a BBC.