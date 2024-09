Ex-vice presidente republicano Dick Cheney irá apoiar Kamala Harris nas eleições dos EUA, diz filha

“Dick Cheney votará em Kamala Harris,” disse Liz Cheney para aplausos da plateia. “Uau,” respondeu Mark Leibovich da revista The Atlantic durante uma entrevista no palco o evento.

Cheney foi o 46.º vice-presidente americano de 2001 a 2009, no governo de George W. Bush. Assim como sua filha, ele tem sido um crítico contundente de Trump. Em um anúncio de campanha para Liz Cheney, enquanto ela buscava um quarto mandato como a única representante de Wyoming no Congresso, Dick Cheney chamou Trump de “covarde” por tentar “roubar a última eleição usando mentiras e violência para se manter no poder após os eleitores o terem rejeitado.”