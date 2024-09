Kamala Harris e Donald Trump estão empatados em três Estados-pêndulo, revela pesquisa

WASHINGTON - Uma pesquisa divulgada pela emissora americana CNN nesta quarta-feira, 4, apontou que a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, tem vantagem sobre Donald Trump em Wisconsin e Michigan, enquanto o republicano lidera no Arizona. Geórgia, Nevada e Pensilvânia, os demais Estados-pêndulo, que devem decidir a eleição no colégio eleitoral, permanecem indefinidos, segundo a sondagem.

De acordo com a pesquisa, que foi realizada após a Convenção Nacional Democrata, realizada na terceira semana de agosto, cerca de 15% dos eleitores destes Estados disseram que ainda não decidiram com certeza em quem irão votar em novembro. Já em Wisconsin, Kamala lidera com 50% em relação a 44% de Trump, e no Michigan, a democrata aparece com 48% diante de 43%. Trump, por sua vez, vence o Arizona com 49% para 44% de Kamala. Por fim, na Geórgia e Nevada, 48% devem votar em Kamala e 47% em Trump, enquanto na Pensilvânia, segundo a sondagem, os candidatos estão empatados em 47%.

Os três Estados mais disputados são Nevada, Geórgia e Pensilvânia, sendo este último o que provavelmente decidirá o vencedor. Os locais têm sido destinos de ambos os candidatos em busca destes eleitores decisivos. Trump visitará nesta quinta-feira Harrisburg, na Pensilvânia, mais uma vez para uma reunião pública com eleitores, promovida por Sean Hannity, um comentarista político da Fox News, considerado conservador e próximo ao bilionário.

Se Kamala repetir as vitórias de Biden de 2020, que levou os seis Estados-pêndulo, e a pesquisa da CNN se confirmar, na qual ela conquistaria Wisconsin e Michigan, uma vitória na Pensilvânia e um voto eleitoral de outro lugar seriam suficientes para vitória.

Sondagem da CNN indicou que Kamala possui vantagem Wisconsin e Michigan, enquanto Trump lidera no Arizona, mas Geórgia, Nevada e Pensilvânia permanecem indefinidos Foto: AP / AP

A sondagem contrasta com uma pesquisa realizada pelo New York Times em agosto, antes da Convenção Democrata, na qual Kamala apareceu com uma vantagem crucial no Arizona e na Carolina do Norte. A pesquisa, publicada em 17 de agosto, apontou Kamala liderando no Arizona com 50% dos votos, contra 45% de Trump. Na Carolina do Norte, o placar é de 49% a 47% para Kamala. Trump liderou em Nevada por 48% a 47% e na Geórgia, por 50% a 46%.

Em uma outra pesquisa publicada nesta quarta-feira pela Economist, Kamala obtém 47% das intenções de voto a nível nacional, contra 45% de Trump./Com AFP.