Exército israelense diz ter matado o principal comandante da Jihad Islâmica na Cisjordânia

Abdullah foi o sucessor de Mohamed Yaber, também conhecido como “Abu Shuyaa”, morto num ataque israelense no final de agosto. A Jihad Islâmica é aliada do Hamas e ambos os grupos lutam contra as forças israelenses na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

A violência aumentou na Cisjordânia desde que o Hamas lançou o seu ataque sem precedentes contra Israel em outubro do ano passado. Desde então, tropas israelenses mataram pelo menos 705 palestinos na Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde com sede em Ramallah.