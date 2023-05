‘Foi maravilhoso encontrar Lula’, diz premiê australiano

ENVIADO ESPECIAL A HIROSHIMA, JAPÃO -- O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que encontrar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi “maravilhoso”.

Os políticos se encontraram para uma reunião bilateral em Hiroshima, Japão, nesta sexta-feira, 19, onde irão participar como convidados da cúpula do G-7, que começa oficialmente no sábado, 20, e se encerra no domingo, 21.

“Foi maravilhoso encontrar o presidente Lula pela primeira vez. E parabenizá-los pessoalmente pela presidência brasileira do G20 em 2024″, escreveu o premiê em suas redes sociais.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o primeiro-ministro da Austrália, Antony Albanese em Hiroshima, Japão Foto: Ricardo Stuckert/ Presidência da República

Regulamentação

A reunião de Lula e Albanese durou 35 minutos em Hiroshima e os dois políticos debateram a regulamentação do mercado de trabalho após a chegada dos aplicativos.

Além de participar dos painéis do evento multilateral, o chefe do Executivo do Brasil terá nove reuniões bilaterais e um encontro com empresários.

Continua após a publicidade

No Twitter, Lula destacou que desde 2018 não havia uma reunião entre os líderes brasileiro e australiano. “Em Hiroshima, na primeira reunião bilateral de uma série de encontros que teremos no Japão. Conversei pela 1º vez com o primeiro-ministro da Austrália. Desde 2018 não havia encontro entre nossos países”, publicou o presidente.

“Falamos sobre a ampliação das relações Brasil - Austrália, a Copa do Mundo de Futebol Feminino e recebi o convite para visitar a Austrália. Vamos trabalhar para cada vez mais aproximarmos nossos países”, acrescentou.

Anthony Albanese é um político trabalhista considerado de esquerda, mas difere de Lula na postura sobre a guerra na Ucrânia. O australiano se alinha ao G7 e faz críticas à Rússia pelo início do conflito, enquanto o brasileiro adota uma postura de neutralidade.