Os corpos de dois alpinistas italianos e dois sul-coreanos estavam perto do pico da montanha, no lado francês, e todos morreram por hipotermia, segundo informações das equipes de resgate. A dupla da Itália foi localizada a 4.700 metros de altitude. Já os dois alpinistas da Coreia do Sul estavam a 4.100 metros.

Eles haviam pedido socorro ainda no sábado à tarde, mas as condições meteorológicas pioraram e não foi possível o acesso das equipes de resgate. As autoridades francesas abriram uma investigação para saber o que ocorreu.