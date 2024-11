França sugere que não prenderia Netanyahu em uma possível visita ao país, apesar do mandado do TPI

Em comunicado, o ministério não afirmou explicitamente que o israelense poderia viajar livremente ao país. Contudo, argumentou que as regras do tribunal sobre imunidade se aplicam a Netanyahu e devem ser consideradas pelas autoridades francesas.

“A França cumprirá com suas obrigações internacionais”, diz a nota, ressaltando, porém, que o Estatuto de Roma (que criou o TPI) exige “cooperação total” com o tribunal, mas também afirma que um Estado “não pode ser obrigado a agir de forma inconsistente com suas obrigações sob o direito internacional no que diz respeito às imunidades de Estados não partes do TPI”.