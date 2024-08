Em uma manhã recente em Gouda, uma pequena cidade na Holanda, centenas de rodas de queijo amarelo estavam dispostas em filas nos paralelepípedos da praça central, como pano de fundo para o mercado de queijos semanal da cidade, que remonta à Idade Média. Ad van Kluijve, um fazendeiro vestido com uma camisa azul de trabalho, lenço vermelho, boné azul e tamancos de madeira, negociava com um comprador o preço de seu último lote de “jong belegen”, famoso por seu sabor suave de caramelo. No resto do mundo, é um dos muitos queijos que levam o nome da cidade em que é comercializado.

A negociação é, em grande parte, uma encenação para turistas, pois as negociações de preços reais ocorrem em outro lugar. No entanto, a indústria de queijos na região é muito real, representando cerca de 60% da produção nacional de queijos, com um valor de exportação de US$ 1,7 bilhão por ano, segundo a ZuivelNL, que representa o setor lácteo holandês.

Mudanças climáticas ameaçam o queijo Gouda na cidade onde nasceu, na Holanda. Foto: Ilvy Njiokiktjien/The New York Times

Mas é improvável que o mercado de queijos ainda esteja aqui em 50 a 100 anos, dizem especialistas, devido à confluência de alguns fatores: a cidade, construída sobre um pântano de turfa, sempre foi vulnerável ao afundamento, e esse risco é agora maior, pois o aumento das chuvas e o aumento do nível do mar — uma consequência das mudanças climáticas — ameaçam inundar o delta do rio onde a cidade está localizada. "Não estamos em boa forma", disse Gilles Erkens, professor da Universidade de Utrecht e chefe de uma equipe focada no rebaixamento do solo no instituto de pesquisa sem fins lucrativos Deltares. "É uma situação muito preocupante." Em uma rua central de Gouda, a Turfmarkt, a água sobe a apenas centímetros do topo das paredes do canal.

Jan Rotmans, professor da Universidade Erasmus de Roterdã e autor de “Embracing Chaos: How to Deal With a World in Crisis?” (“Abraçando o Caos: Como Lidar Com um Mundo em Crise?”), fez projeções do aumento do nível do mar na região e prevê que o Coração Verde, como é conhecida a região de Gouda, será inundado, ou construído sobre cidades flutuantes, até o final do século.

“Não esperaria muito queijo de Gouda daqui a 100 anos”, disse ele. “Se a terra se transformar em água e as vacas desaparecerem, o queijo terá que vir da parte oriental do país, e não será mais Gouda.”

Grande parte da Holanda foi construída há séculos sobre pântanos de turfa, um solo esponjoso que se comprime facilmente. Em Gouda, ele está constantemente cedendo sob o peso da cidade, disse Michel Klijmij-van der Laan, vereador que se concentra em questões de sustentabilidade e rebaixamento do solo.

Ad van Kluijve, fazendeiro que faz encenação de negociação de preços para divertir turistas no mercado de queijos em Gouda. Foto: Ilvy Njiokiktjien/The New York Times

A parte mais antiga do centro da cidade afunda a uma taxa de cerca de 3 a 6 milímetros por ano, disse ele, e partes mais novas afundam de 1 a 2 centímetros por ano.

“Temos até 2040 ou 2050 para elaborar um novo plano”, disse Klijmij-van der Laan. “Temos que encontrar novas soluções, porque as soluções que sempre usamos não são à prova de futuro. Continuar apenas bombeando água não é prático, pois eventualmente se tornará muito caro.”

Em um esforço para enfrentar o problema, Gouda, que tem cerca de 75 mil habitantes, está gastando mais de US$ 22 milhões por ano em esforços de mitigação da água, incluindo manutenção diária, reparos, atualizações do sistema e substituição de tubulações. Klijmij-van der Laan disse que esse valor deve aumentar exponencialmente.

Ele ajudou a criar um centro nacional de conhecimento em um prédio na praça do mercado, onde formuladores de políticas, cientistas, arquitetos e outros especialistas discutem possíveis soluções.

O município também aprovou recentemente um plano de curto prazo chamado "Gouda Firm City" para gerenciar os níveis de água no centro da cidade, represando um canal local, o Turfmarkt, em ambos os lados, e bombeando água para os rios locais. Isso deve gradualmente baixar o nível da água em 25 centímetros. Mas Rotmans, o professor da Universidade Erasmus, disse que o país precisava desenvolver uma nova abordagem radical dentro de 10 anos, acrescentando que estava frustrado com a falta de urgência, dado que a região é baixa e tem uma densidade tão alta de pessoas, vacas e indústrias. "Não há outra área delta que seja tão bem protegida, mas também tão vulnerável", disse ele. "Isso me irrita — essa falta de urgência entre os engenheiros climáticos. Não me surpreenderia se nos próximos 20 anos houver algum tipo de desastre. Talvez só então as pessoas respondam."

Klijmij-van der Laan disse que os residentes nem sempre apreciam a urgência do problema porque já estão acostumados com isso. “Se você mora aqui, é apenas um fato da vida”, disse ele. “Você eleva seu jardim, nivela a rua, aceita que os impostos sobre a propriedade são mais altos do que no resto da Holanda.”

A evidência da invasão da água está em toda parte em Gouda. No Turfmarkt, a água sobe a apenas centímetros do topo das paredes do canal. Os lírios d’água, florescendo nas folhas que pontilham a água, estão quase ao nível da rua.

Edifícios no antigo centro enfrentam inundações frequentes, que enchem as vielas pitorescas com água de esgoto. Porões são regularmente inundados e precisam ser esvaziados, enquanto o mofo infiltra-se nas paredes e racha suas superfícies de gesso.

Ao longo de uma rua central em Gouda, a água está a poucos centímetros do topo do muro do canal. Foto: Ilvy Njiokiktjien/The New York Times

Algumas das casas mais antigas não têm fundações e mais de 1.000 são construídas sobre estacas de madeira, que podem apodrecer quando há pouca umidade no solo, disse Klijmij-van der Laan.

“Há muitas casas na parte mais antiga da cidade que têm seus pés, por assim dizer, na água”, disse Erkens, o professor da Universidade de Utrecht. “Muitos porões estão se enchendo de água regularmente.”

Em uma tarde ensolarada no mês passado, no entanto, poucos residentes pareciam preocupados com o futuro. Os engenheiros de água holandeses são famosos por suas habilidades de gestão hídrica, pois construíram um país inteiro em pântanos, usando um intrincado sistema de represas, diques e canais.

“As casas afundam um pouco todos os anos, mas no final são apenas milímetros, então você não percebe”, disse Marco van der Horst, proprietário da tabacaria D.G. van Vreumingen, uma loja de 187 anos na esquina da praça central. “Temos que tomar medidas, mas não é como se fôssemos nos afogar aqui em alguns anos. Na Holanda, sempre fizemos gestão hídrica e sempre faremos.”

Mas Rotmans, da Universidade Erasmus, disse que é imprudente imaginar que o problema da água pode ser gerido para sempre. “Se você olhar 50 ou 100 anos à frente para o nível do mar e a terra, torna-se incrivelmente caro gerenciar o nível da água”, disse ele.

Enquanto isso, no mercado de queijos no centro da cidade, uma banda de metais tocava, o céu estava azul brilhante e a multidão estava alegre. Wijtze Visser, vestido com um terno amarelo canário e gravata vermelha, pegou a mão de uma mulher na multidão para dançar com ela.

Ele estava preocupado com a subida das águas que ameaçava esse modo de vida? “Já vivo sete metros abaixo do nível do mar”, disse ele. “Se a água subir um pouco, não faz muita diferença para mim. Também não acho que meus filhos, a próxima geração, terão um problema.” E depois disso? “Depois disso?”, ele pausou. “Sim, com certeza.”