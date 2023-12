Guerra de Israel em Gaza ameaça se espalhar pelo Líbano e com outros vizinhos

TEL AVIV - A escalada de ataques e contra-ataques ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano está aumentando os temores de uma possível nova frente para Israel, mesmo com seus combatentes permanecendo atolados em sangrentos combates urbanos na Faixa de Gaza , ao sul, na campanha do país para destruir o grupo terrorista Hamas.

O grupo militante libanês Hezbollah disparou barragens de mísseis contra o norte de Israel na quarta-feira, no mais recente de uma série de ataques de grupos apoiados pelo Irã em todo o Oriente Médio contra alvos israelenses e americanos.

O Hezbollah lançou dezenas de foguetes e drones carregados de explosivos contra Israel nesta semana, inclusive contra uma igreja ortodoxa grega, onde dois cristãos israelenses ficaram feridos.

Lançadores de foguetes israelenses são posicionados na Alta Galileia, no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, em 28 de dezembro de 2023: tensão aumenta entre Israel e o Hezbollah Foto: Jalaa Marey / AFP

Os drones atacaram a cidade turística egípcia de Dahab, na Península do Sinai, o segundo incidente desse tipo no mês passado. Houve uma explosão do lado de fora da embaixada israelense na capital da Índia, em Nova Délhi. E um ataque aéreo perto da capital da Síria, Damasco, matou um oficial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O grupo prometeu que Israel “pagará”.

“Estamos agora em uma bifurcação na estrada”, disse Eylon Levy, porta-voz do gabinete do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu, na quarta-feira. “Ou o Hezbollah se afasta da fronteira israelense, de acordo com a Resolução 1701 da ONU, ou nós mesmos o afastaremos”.

“O Hezbollah e seus patronos senhores da guerra iranianos estão arrastando o Líbano para uma guerra totalmente desnecessária, para a guerra que o Hamas iniciou”, disse Levy. “Nossa região não merece uma guerra mais ampla.”

Na terça-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que Israel estava em “uma guerra de múltiplas frentes”, na qual o país havia sido atacado em “sete arenas” - Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque, Iêmen e Irã - e havia respondido em seis.

A mídia israelense informou que Israel ainda não agiu no Iêmen, onde os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, há semanas disparam mísseis contra Israel e contra embarcações comerciais no mar, interrompendo as rotas marítimas internacionais.

Os militantes apoiados pelo Irã no Líbano e em toda a região se tornaram mais ativos desde 7 de outubro, quando o Hamas cometeu seu ato terrorista mais violento, invadiu comunidades israelenses, matou cerca de 1.200 pessoas e fez cerca de 240 reféns.

O Hamas tentou envolver o Hezbollah do Líbano e grupos militantes na Cisjordânia e em toda a região para desencadear uma guerra regional que traria a causa palestina de volta ao centro do debate no Oriente Médio.

Porém, quando Israel contra-atacou em Gaza, prometendo destruir o Hamas, o Hezbollah não se juntou à luta, o que causou surpresa entre os militares israelenses, segundo o ex-oficial de segurança Jacques Neriah. Analistas estavam se esforçando para avaliar os parâmetros da guerra.

“O que sabemos agora é que o Hezbollah se engajou em 8 de outubro e, gradualmente, tornou-se cada vez mais ousado, até chegar à situação atual, em que está usando todas as suas armas, exceto as de longo alcance”, disse Neriah, ex-analista-chefe de inteligência militar de Israel e conselheiro de política externa do primeiro-ministro Yitzhak Rabin na década de 1990.

Nas últimas semanas, Israel retirou 70.000 pessoas de sua fronteira norte, além das 150.000 retiradas de sua fronteira sul com Gaza. No Líbano, 120.000 pessoas fugiram de suas casas.

Três pessoas foram mortas na noite de terça-feira no que a mídia libanesa disse ter sido um ataque aéreo israelense em Bin Jbeil, uma cidade do sul do Líbano que Israel considera um reduto do Hezbollah. A mídia australiana informou que um deles era um cidadão australiano que estava visitando sua esposa, com quem planejava se mudar para a Austrália. O Ministério das Relações Exteriores da Austrália estava investigando o incidente.

Um oficial militar israelense não reivindicou o ataque, mas disse que os mortos eram dois militantes e a esposa de um deles.

À medida que as tensões aumentam ao longo da fronteira norte de Israel, os comandantes estão expandindo as operações em Gaza, entrando ainda mais no centro e no sul do enclave. Mas há indícios crescentes de que a guerra também incluirá o Líbano e, potencialmente, uma região mais ampla.

As Forças de Defesa de Israel informaram que atingiram cerca de 200 alvos militares em Gaza na noite de terça-feira, inclusive no distrito de Shejaiya, onde as batalhas ocorreram em bairros densamente povoados que, segundo Israel, pareciam estar fortemente armados.

Prédio destruído por ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, em dezembro Foto: Adel Hana / AP

Um ataque aéreo israelense em um prédio residencial próximo ao hospital al-Amal, na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, matou pelo menos 20 pessoas e feriu dezenas de outras, informou o Ministério da Saúde de Gaza.

A IDF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um vídeo compartilhado pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, que administra o hospital, mostrou homens ensanguentados deitados no chão com ferimentos graves.

Mais de um quarto dos habitantes de Gaza está passando fome, segundo as Nações Unidas, e a escassez de água e o deslocamento em massa em meio ao colapso do sistema de saúde estão contribuindo para a rápida disseminação de doenças.

A IDF estimou que o número de mortos inclui 8.000 combatentes. Mais de 164 soldados israelenses foram mortos desde o início da guerra.

Uma guerra com o Líbano, sem dúvida, aumentaria esse sofrimento. O Hezbollah é bem treinado, com um arsenal estimado em cerca de 150.000 mísseis.

Palestinos carregam corpo para fora de prédio residencial atingido por ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza Foto: Adel Hana / AP

O Egito e o Catar estão negociando acordos para pausar ou encerrar a campanha de Israel em Gaza, possivelmente em troca da libertação dos cerca de 130 reféns ainda mantidos no enclave.

O rei Abdullah II da Jordânia e seu ministro das Relações Exteriores chegaram ao Cairo na quarta-feira para discutir propostas que poderiam incluir esforços para interromper o deslocamento de palestinos, estabelecer um Estado palestino com Jerusalém como capital e restabelecer a segurança regional, de acordo com relatos da mídia egípcia.

Sigal Vishnetzer, do kibutz Manara, no norte de Israel - uma zona militar fechada onde 86 das 155 casas foram destruídas pelos combates - diz que o único resultado aceitável é o retorno da segurança e o retorno dos residentes às suas casas.

“Sabemos que voltaremos após a guerra”, disse Vishnetzer à Kan, a emissora pública de Israel. “Só esperamos que a contagem seja feita em meses, não em anos.”

