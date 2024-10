Hamas tentou persuadir Irã a participar do ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel, diz NYT

As atas das reuniões secretas do Hamas, apreendidas pelos militares israelenses e obtidas pelo The New York Times, fornecem um registro detalhado do planejamento do ataque terrorista de 7 de outubro, bem como a determinação de Sinwar em persuadir os aliados do Hamas, o Irã e o Hezbollah, a se juntarem ao ataque ou, pelo menos, a se comprometerem com uma luta mais ampla contra Israel, caso o Hamas realizasse um ataque surpresa na fronteira.

Os documentos, que representam um avanço na compreensão do Hamas, também mostram amplos esforços para enganar Israel sobre suas intenções, à medida que o grupo preparava as bases para um ataque ousado e uma conflagração regional que Sinwar esperava que causasse o “colapso” do Estado judeu.