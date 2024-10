Hezbollah reivindica ataques contra centro de inteligência e base naval israelense

O grupo terrorista Hezbollah afirmou nesta terça-feira, 22, ter atacado com foguetes duas posições nos arredores de Tel Aviv, uma delas correspondente a um centro de inteligência israelense e uma base naval próxima da cidade portuária de Haifa.

Uma "salva de foguetes" foi lançada contra a base Glilot da Unidade de Inteligência Militar 8200, disse o Hezbollah, que no dia anterior havia assumido a responsabilidade por um ataque contra o mesmo alvo. O grupo também indicou que disparou foguetes contra a base naval Stella Maris, no noroeste de Haifa. Da mesma forma, o Hezbollah assumiu ainda na terça-feira a responsabilidade pelo lançamento de foguetes contra outra posição na cidade de Nirit, nos arredores de Tel Aviv.

Do outro lado, o exército israelense anunciou na segunda-feira, 21, que atingiu cerca de 300 alvos do Hezbollah no Líbano em 24 horas, depois de expandir a sua ofensiva contra o movimento pró-Irã, atacando o seu sistema financeiro.

Fumaça sobe edifícios após um ataque aéreo israelense no subúrbio de Haret Hreik, no Líbano Foto: Anwar Amro/ANWAR AMRO

Pelo menos 1.489 pessoas morreram no Líbano desde 23 de setembro, quando Israel intensificou os seus ataques na área, segundo um relatório da AFP baseado em números oficiais.

O Ministério da Saúde libanês também reportou seis mortes, incluindo uma criança, na cidade de Baalbek, e quatro socorristas ligados ao Hamas, ou ao seu aliado, o movimento Amal, nas últimas 24 horas no sul do Líbano. /AFP