Número de mortos em ataque a casa de show em Moscou passa de 60; Estado Islâmico reivindica autoria

MOSCOU - Homens armados de fuzis e com roupas camufladas invadiram o Crocus City Hall, uma casa de shows nos arredores de Moscou, e atiraram contra a multidão nesta sexta-feira, 22. O Comitê Investigativo da Rússia informou que o número de mortos passa de 60 e pode aumentar, informou a rede local RT. Outras 145 pessoas ficaram feridas, das quais 115 foram hospitalizadas, incluindo cinco crianças.

O ISIS-K, filial do Estado Islâmico no Paquistão, reivindicou a autoria do ataque e alegou que os terroristas conseguiram fugir da polícia russa. Os EUA também responsabilizaram o grupo terrorista. No começo do mês, a embaixada americana em Moscou havia alertado para o risco de ataques em grandes eventos. Horas depois, o presidente russo Vladimir Putin ainda não se pronunciou diretamente sobre o atendado. Mas desejou boa recuperação aos feridos por meio da vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova, segundo a agência Tass. "Informamos ao presidente sobre o estado de saúde dos pacientes. O presidente desejou recuperação a todos e expressou gratidão aos médicos", disse a repórteres.

Após os tiros, os homens detonaram explosivos que causaram um incêndio. O ataque ocorreu antes do início de um show de uma banda de rock chamada Piknik. Segundo informações preliminares, os músicos estavam no camarim quando o ataque começou. “Os atiradores abriram fogo na entrada do prédio de forma planejada durante um show com armas automáticas, e então um incêndio começou no prédio”, disseram os serviços de emergência.

Imagem retirada das redes sociais mostra incêndio em casa de show localizada em Moscou, Rússia, nesta sexta-feira, 22 Foto: Maxim Shemetov / REUTERS

Nas redes sociais, vídeos não verificados de forma independente mostram três homens armados com fuzis disparando à queima-roupa contra corpos espalhados pelo saguão do local. Outras imagens, também não verificadas, exibem várias pessoas deitadas imóveis em poças de sangue do lado de fora do salão.

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou o ataque de terrorista.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, afirmou que o ataque é uma grande tragédia e cancelou todos os eventos esportivos, culturais e outros eventos de massa em Moscou neste fim de semana. Pelo menos 50 ambulâncias foram enviadas para o local do ataque e a polícia russa isolou a área, informaram as agências.

Promessa de retaliação

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente Dmitri Medvedev afirmou que o país irá responder o ataque com “execuções totais de terroristas e repressão de suas famílias” e levantou suspeitas sobre Kiev, que nega envolvimento. “Se ficar provado que se trata de terroristas do regime de Kiev, é impossível lidar com eles e com os seus inspiradores ideológicos de outra forma. Todos eles devem ser encontrados e impiedosamente destruídos”, disse Medvedev.

O Crocus City Hall fica ao lado de um grande shopping center no extremo oeste de Moscou e foi o local do concurso Miss Universo de 2013, que contou com a presença do então magnata Donald Trump. Os bombeiros estão no local e tentam apagar o incêndio. O paradeiro dos atiradores é desconhecido.

Uma testemunha ocular disse ao canal Mash, no Telegram, que havia “pelo menos cinco” atiradores no local. “Agiam como combatentes treinados”, diz o relato. “No momento que entraram no prédio, os guardas e as pessoas que estavam na porta foram mortas. Depois, bloquearam a entrada principal.”

“Os terroristas estavam armados com fuzis Kalashnikov”, continua o relato. “Alguns carregavam coletes com várias munições. Pelo menos dois dos homens estavam carregando mochilas, acredito que com coquetéis molotov.”

Policiais russos montam barreira de segurança próximo a casa de show incendiada em Moscou Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Risco de ataques

Horas antes do ataque, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) informou que havia impedido um ataque a uma sinagoga em Moscou por uma célula afegã do Estado Islâmico, informou a agência RIA Novosti. Nas últimas semanas, algumas embaixadas estrangeiras em Moscou emitiram alertas pedindo aos cidadãos para evitar reuniões em massa por causa do risco de ataques. A Rússia não enfrentava um grande ataque terrorista em seu território desde 2017, quando 14 pessoas foram mortas em uma explosão no metrô de São Petersburgo. Em 2013, homens-bomba mataram 34 pessoas em Volgogrado em pouco antes dos Jogos Olímpicos de Sochi. E em 2011, 30 pessoas morreram durante outra ação com homens-bomba no aeroporto Domodedovo, em Moscou.

Brasil lamenta o ataque

O Itamaraty condenou o ataque em Moscou. Segundo a chancelaria, não há indícios de brasileiros entre as vítimas.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do atentado ocorrido, hoje, 22 de março, na sala de espetáculos Crocus City Hall, em Moscou, na Rússia”, disse em nota o Ministério das Relações Exteriores. “Ao expressar condolências aos familiares das vítimas e o desejo de pronta recuperação aos feridos, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo da Rússia e reitera seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo.”

Governos da França e da Alemanha também condenaram o atentado.