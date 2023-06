Honduras abre embaixada na China após romper relações com Taiwan

PEQUIM - Honduras abriu uma embaixada em Pequim neste domingo, 11, segundo informou a mídia estatal chinesa, meses depois que o país rompeu relações com Taiwan para estabelecer relações diplomáticas com a China.

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, e o chanceler hondurenho, Enrique Reina, participaram da inauguração da embaixada na manhã de domingo, informou a CCTV oficial da China. O relatório disse que Honduras ainda precisa determinar a localização permanente da embaixada e aumentará seu número de funcionários.

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, à esquerda, e o chanceler hondurenho, Enrique Reina, revelam a placa da Embaixada de Honduras na China Foto: Li Xao / AP

Qin prometeu que a China estabeleceria um novo modelo com Honduras de “cooperação amigável”, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

O fortalecimento dos laços diplomáticos entre os dois lados ocorreu durante a visita de seis dias da presidente hondurenha, Xiomara Castro, à China.

Taiwan

Honduras estabeleceu relações formais com a China em março. A China vê Taiwan como uma província rebelde que faz parte de seu território e que deve ser retomada à força se necessário. Pequim proíbe os países que tem relação diplomática com a China de ter laços com Taiwan.

O acordo feito em março foram uma vitória diplomática para a China em meio às crescentes tensões entre Pequim e os Estados Unidos, incluindo a crescente assertividade da China em relação a Taiwan.

China e Taiwan travam uma batalha por reconhecimento diplomático desde que se separaram em meio à guerra civil em 1949, com Pequim gastando bilhões para obter reconhecimento por sua política de “uma China”.

O navio da Marinha dos EUA USS Chung-Hoon navega ao lado do navio HMCS Montreal da Marinha Real Canadense durante um exercício próximo de Taiwan Foto: Marinha dos Estados Unidos/Reuters

Conflito

O conflito entre China e Taiwan escalou nos últimos meses. Na quinta-feira, 8, cerca de 40 aviões militares chineses entraram na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. Regularmente, a China envia navios e aviões de guerra para o espaço aéreo e as águas próximas à ilha.

Em agosto passado, a China intensificou o cerco em torno de Taiwan , com disparos de mísseis e incursões nas águas e no espaço aéreo de Taiwan após a visita da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé./AP