Imigrantes latinos enfrentam frio e perigo na travessia do Canadá para Nova York

THE NEW YORK TIMES - Em um galpão de fazenda dilapidado na zona rural de North Country, em Nova York (Estados Unidos), os pertences de uma família de imigrantes que se abrigou discretamente em uma noite ainda eram visíveis meses depois: algumas roupas e sapatos infantis, endurecidos pelo frio e por uma fina camada de neve.

PUBLICIDADE Thomas Brassard relembrou sua surpresa ao ver a família - um marido, uma esposa e dois filhos - sair do galpão quando ele ligou seu caminhão no início da manhã. Eles lhe perguntaram, em um inglês deficiente, se ele poderia lhes dar uma carona até a cidade mais próxima. Ele se desculpou e disse que não poderia ajudá-los e, em seguida, ligou para a Patrulha de Fronteira, que rapidamente os deteve. Essa cena se tornou familiar aqui em Champlain, NY, situada na fronteira do estado com o Canadá, tanto que a prefeita mantém gorros e luvas de tricô no porta-malas do carro para distribuir aos imigrantes que encontra.

“O clima é tão severo que simplesmente não dá para sobreviver”, disse Janet McFetridge, prefeita do vilarejo. “A Patrulha de Fronteira está trabalhando arduamente para salvar a vida das pessoas, porque é isso que está acontecendo.”

Como os imigrantes continuam a invadir a fronteira sul em números recordes, uma onda crescente está tentando uma rota alternativa para os Estados Unidos: atravessar a fronteira canadense, menos fortificada e mais extensa.

Uma família de migrantes passou a noite em um galpão de fazenda em Champlain, N.Y., antes de ser detida na manhã seguinte pela Patrulha de Fronteira Foto: Anna Watts/The New York Times

Em vez de enfrentar uma árdua jornada pelo Darién Gap, no Panamá, e um encontro quase certo com a Patrulha de Fronteira, os imigrantes de países tão distantes como México, Índia e Venezuela que têm os recursos necessários estão voando para o Canadá - aproveitando as passagens de fronteira sem muros ou cercas imponentes.

No entanto, as condições perigosas têm levado a repetidos resgates de migrantes que ficam presos em florestas escuras ou que precisam ser tratados por hipotermia. Pelo menos uma dúzia de migrantes - famílias, crianças, uma mãe grávida - morreram ao tentar atravessar a fronteira nos últimos dois anos, seus corpos congelados foram recuperados de rios e florestas.

As autoridades da fronteira norte registraram 191.603 encontros com pessoas atravessando para os Estados Unidos em 2023, um aumento de 41% em relação a 2022 - embora ainda seja um número pequeno em comparação com os mais de dois milhões de pessoas detidas na fronteira sul no ano passado.

E embora a grande maioria desses imigrantes tenha se apresentado nos portos oficiais de entrada para solicitar asilo, um número crescente foi pego depois de atravessar ilegalmente para os Estados Unidos, às vezes guiados por contrabandistas.

Mais de 12,2 mil pessoas foram presas ao atravessar ilegalmente do Canadá no ano passado, um salto de 241% em relação aos 3.578 presos no ano anterior. A maioria delas era mexicana, que pode voar para o Canadá sem visto e pode preferir a fronteira norte para evitar os cartéis que exploram os imigrantes em seu país.

O fenômeno transformou uma área de fronteira de 295 milhas ao longo do norte de Nova York, Vermont e New Hampshire em um ponto quente de migração. Cerca de 70% das travessias ilegais em 2023 ocorreram nesse trecho, conhecido como Setor Swanton.

Robert Garcia, o agente de patrulha chefe encarregado do Setor Swanton, disse em uma postagem na mídia social na sexta-feira que as 3,1 mil pessoas apreendidas no setor desde outubro - mais do que nos últimos quatro anos fiscais juntos - eram provenientes de 55 países.

Os migrantes que recentemente passaram a noite em um galpão de fazenda em ruínas em Nova York, perto da fronteira entre os EUA e o Canadá, deixaram para trás alguns de seus pertences Foto: Anna Watts/The New York Times

O Condado de Clinton, em NY, uma faixa rural de fazendas e pequenas cidades ao sul da Província de Quebec, surgiu como uma das principais passagens para os imigrantes que se dirigem ao sul, deixando alguns residentes e autoridades locais inquietos.

“É uma coisa difícil de fazer pela liberdade”, disse Brassard em uma entrevista recente na fazenda de sua noiva, a menos de um quilômetro ao sul da fronteira. Ele expressou um pouco de remorso por ter entregado a família. “Na verdade, foi triste”, disse ele, “porque as crianças agradeceram e outras coisas”.

Pessoas como Brassard têm visto cada vez mais imigrantes marchando por seus campos e quintais, ou carregando malas por estradas secundárias escuras. Depois de atravessar do Canadá, alguns imigrantes se abrigam do frio intenso dentro dos celeiros e garagens dos moradores, às vezes sem serem notados, exceto pelas câmeras de caça a veados ativadas por movimento que os capturam na calada da noite.

Dale Tetreault, 57 anos, fazendeiro de laticínios de terceira geração, disse que três imigrantes da Guatemala se refugiaram recentemente em uma de suas casas de leite. Um de seus funcionários, que é latino e falou com eles em espanhol, disse-lhe que os imigrantes tinham acabado de atravessar do Canadá e estavam procurando trabalho.

Tetreault ligou para a Patrulha de Fronteira, que apareceu em poucos minutos para buscá-los.

Dale Tetreault, fazendeiro de laticínios em Champlain, N.Y., disse que os imigrantes procuraram abrigo em seus celeiros e escritórios Foto: Anna Watts/The New York Times

“Eu entendo de onde eles vêm e como deve ser horrível fazer esse tipo de empreendimento para chegar até aqui, para tentar encontrar um lugar onde se possa ter uma vida boa”, disse Tetreault ao lado de uma de suas fileiras de 1,2 vacas no mês passado. “Mas, por outro lado, eu também não vou abrigar acidentalmente as pessoas erradas, entende o que quero dizer? É uma pena se você fizer isso, é uma pena se você não fizer.”

Cerca de uma dúzia de moradores que vivem ao sul da fronteira expressaram opiniões mistas sobre o fluxo de imigrantes, com a maioria expressando simpatia em entrevistas ao The New York Times. Mas muitos disseram que os encontros com estranhos em suas propriedades os deixaram desconfortáveis. Outros disseram que se sentiam indiferentes, em grande parte não se incomodavam, desde que os imigrantes se mantivessem isolados.

Os residentes do Condado de Clinton, que tem tendência conservadora, mas votou nos democratas nas últimas eleições presidenciais, estavam acostumados a uma migração para o norte, com refugiados passando por lá a caminho de pedir asilo no Canadá.

Esse padrão explodiu em 2017 - quando milhares de solicitantes de asilo começaram a atravessar o condado a caminho do Canadá por temerem a deportação sob a presidência de Trump - e continua até hoje. Em janeiro, o líder de Quebec alertou que o excesso de solicitantes de asilo estava levando a província a um “ponto de ruptura”, e as autoridades canadenses estão considerando implementar uma exigência de visto para viajantes mexicanos.

Mas o número crescente de imigrantes que se deslocam para o sul dos Estados Unidos criou um fluxo de mão dupla que tem sobrecarregado e frustrado as autoridades locais no North Country de Nova York. Eles argumentam que isso está sobrecarregando os recursos locais de aplicação da lei, forçando os agentes da Patrulha de Fronteira a responder a muitas chamadas e colocando os imigrantes em risco.

A fronteira norte tem poucas das barreiras fornecidas pelo governo que são comuns na fronteira entre os EUA e o México Foto: Anna Watts/The New York Times

“A fronteira norte tem sido praticamente ignorada”, disse o deputado Billy Jones, um democrata que representa o condado de Clinton, dizendo que o governo federal estava “falhando na imigração e está falhando com as pessoas que vivem ao longo da fronteira”.

Funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) disseram em um comunicado que o país havia estabelecido uma estreita relação de trabalho com o Canadá “para facilitar as travessias legais através dos portos de entrada e para combater a migração irregular, inclusive no Setor Swanton”.

“A CBP se ajusta continuamente às tendências de mudança, enquanto continua a pedir ao Congresso que forneça os recursos e o pessoal necessários para sustentar e melhorar nossa segurança de fronteira ao longo de todas as nossas fronteiras”, disse uma porta-voz da agência em um comunicado.

As travessias ilegais são, às vezes, facilitadas por novas operações de contrabando de pessoas, muitas vezes sediadas fora de Nova York, que anunciam seus serviços nas mídias sociais e cobram milhares de dólares dos imigrantes para levá-los do Canadá para o país, deixando-os muitas vezes em dívida com os contrabandistas.

Os promotores federais em Syracuse apresentaram uma série de casos com o objetivo de acabar com as empresas de contrabando, detalhando em documentos judiciais como os contrabandistas - tanto americanos quanto estrangeiros - ajudam a guiar os imigrantes através das matas e coordenam motoristas com placas de fora do Estado para buscá-los depois que passam.

Prisões de imigrantes

As prisões ocorrem em um momento em que vários imigrantes morreram ao tentar atravessar condições traiçoeiras, às vezes atraídos por contrabandistas.

Em janeiro de 2022, uma família indiana de quatro pessoas (incluindo uma menina de 11 anos e um menino de 3 anos) foi encontrada congelada até a morte a poucos metros da fronteira em Manitoba, Canadá. Um ano depois, os corpos de oito pessoas (uma família indiana e uma família romena) foram recuperados no Rio São Lourenço, em Quebec. Todos estavam tentando atravessar para os Estados Unidos.

Em janeiro de 2023, Fritznel Richard, 44 anos, um haitiano que viajava para os Estados Unidos, foi encontrado congelado até a morte nos bosques de um município fronteiriço em Quebec. No mês seguinte, José Leos Cervantes, 45 anos, do México, teve um colapso e morreu pouco depois de entrar em Vermont.

E em 14 de dezembro, as autoridades encontraram o corpo de uma mulher mexicana de 33 anos, grávida de cinco meses, no Great Chazy River, em Champlain. A mulher, Ana Vasquez Flores, tinha viajado de Quebec e estava tentando se reunir com seu marido nos Estados Unidos.

Pouco tempo depois, promotores americanos acusaram um colombiano que mora no Canadá de vender seus serviços de contrabando no TikTok para Vasquez Flores e seu marido, cobrando US$ 2,5 mil para guiá-la através da fronteira por meio de mensagens de texto. O homem foi preso e extraditado para os Estados Unidos.

Partes da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá (que, com 5.525 milhas, é a fronteira internacional mais longa do mundo) são separadas por barreiras naturais, como os Grandes Lagos. Mas grande parte da fronteira, especialmente no nordeste de Nova York, é plana e estéril, pontilhada apenas por bosques ou campos abertos onde simples marcos de pedra delimitam a fronteira.

Muitos imigrantes que atravessam ilegalmente para os Estados Unidos, segundo as autoridades, estão passando por bosques transitáveis que ainda podem ser perigosos. As temperaturas costumam cair abaixo de zero nas noites frias de inverno, tornando o frio perigoso para quem não tem roupas adequadas. E as matas podem estar repletas de riachos, lagoas e pântanos que congelam rapidamente.

As autoridades da Patrulha de Fronteira disseram que realizaram 15 missões de resgate nas quais 37 pessoas foram resgatadas ao longo da fronteira norte desde outubro de 2022.

David Favro, o xerife do Condado de Clinton, cujo departamento esteve envolvido em algumas das missões, disse que os migrantes costumam ficar desorientados na floresta ou caem em águas geladas e sofrem hipotermia, às vezes perdendo os dedos dos pés.

“Eles se perdem na floresta”, disse Favro em uma entrevista em seu escritório. “Perdem a noção da direção em que estão indo. Na verdade, andam em círculos por horas a fio”.

Favro, um republicano que apoia o endurecimento das leis de imigração do país, disse que a Patrulha de Fronteira precisa de “mais botas no chão”. A fronteira norte tem cerca de 2,2 mil agentes da Patrulha de Fronteira, de acordo com autoridades federais.

Os imigrantes que atravessam com sucesso para os Estados Unidos são rotineiramente detidos pelos agentes da Patrulha de Fronteira, que os encontram usando sensores, sistemas de câmeras térmicas e até mesmo drones, ou respondendo a chamadas de moradores.

“Íamos nos entregar, mas eles nos viram primeiro”, disse Liam Parra, 22, um imigrante venezuelano que chegou do Canadá há duas semanas com um amigo, Albert Colina, 24.

Liam Parra, um migrante venezuelano, foi pego por agentes da Patrulha de Fronteira quando tentava entrar novamente nos Estados Unidos vindo do Canadá Foto: Anna Watts/The New York Times

Os dois homens atravessaram de Nova York para o Canadá há quase um ano em busca de trabalho. Eles encontraram empregos sazonais na construção civil e no empacotamento de frutas em Niagara Falls, no Canadá, mas decidiram retornar aos Estados Unidos este ano, com a esperança de chegar a Orlando, na Flórida, depois que o trabalho acabasse.

“O Canadá é lindo e tudo mais”, disse Colina em espanhol. “Mas quando a neve chega, o trabalho vai embora.”

A travessia de volta para os Estados Unidos, no caso deles, foi surpreendentemente simples: eles viajaram para Montreal, pegaram um Uber de uma hora até uma área arborizada da fronteira e atravessaram a pé em questão de minutos, segundo eles.

Como muitos imigrantes, Parra e Colina foram brevemente detidos por funcionários da imigração dos EUA. Eles passaram por uma verificação de antecedentes criminais e foram liberados em liberdade condicional - um status que permite que migrantes sem visto vivam e trabalhem nos Estados Unidos temporariamente enquanto aguardam as datas de seus julgamentos.

Assim que foram liberados, um motorista de táxi cobrou US$ 120 por uma viagem de 20 minutos da fronteira até Plattsburgh (NY), a maior cidade do Condado de Clinton. A tarifa inflacionada do táxi os deixou sem dinheiro suficiente para pagar as passagens de US$ 90 de um ônibus para a cidade de Nova York, deixando-os presos em Plattsburgh.

Por mais de uma semana, eles vagaram pela cidade, esperando por transferências de dinheiro de amigos ou tentando, sem sucesso, persuadir os motoristas de ônibus da Greyhound a dar-lhes uma carona gratuita. Os dois homens, juntamente com outros migrantes da Colômbia e do Haiti, dormiram no aeroporto local (a duas horas de caminhada do centro da cidade) ou em motéis de beira de estrada, onde as autoridades do condado são obrigadas a alojar pessoas sem abrigo quando as temperaturas caem abaixo de 32 graus.

Para a maioria dos imigrantes, Plattsburgh é um trampolim em sua jornada para o norte, para o Canadá, ou para o sul, para cidades maiores, incluindo a cidade de Nova York, a cinco horas de ônibus de distância, bem como destinos finais tão distantes quanto Arkansas e Seattle.

Mas muitos imigrantes vistos em uma visita a Plattsburgh no mês passado estavam aparentemente presos na cidade, passando o tempo em um posto de gasolina e em um ponto de ônibus que serve como um ponto de encontro para os migrantes. A maioria deles esperava atravessar para o Canadá, mas foi rejeitada pelos funcionários da imigração canadense, que se tornaram rigorosos quanto à documentação que os migrantes precisam para pedir asilo.

Um imigrante em Plattsburgh, Javier Semeco, 34, da Colômbia, abraçou seu filho de 8 anos de idade enquanto pechinchava com um motorista de táxi que tentava lhe cobrar US$ 70 por uma curta viagem até a fronteira canadense. Usando um aplicativo de tradução no telefone do motorista, eles chegaram a um acordo de US$ 25, o único dinheiro que Semeco disse ter.

As autoridades canadenses recusaram Semeco na fronteira horas depois. Ele foi forçado a caminhar por horas com seu filho pequeno ao longo de uma rodovia nevada de volta a Plattsburgh.

Depois de viajar por meses da Venezuela e atravessar a fronteira mexicana para se reunir com sua irmã no Canadá, Dennys Ortega, 58, também foi rejeitado na fronteira norte.

Ortega tentou pedir asilo provando que tinha familiares no Canadá; sua irmã, Damarys, diz que mora lá há 40 anos e é cidadã canadense. Mas os funcionários da imigração disseram que encontraram pequenas inconsistências em sua história e rejeitaram seu pedido, de acordo com os documentos de imigração que lhe foram entregues.

Sem muito dinheiro ou um lugar para morar e com poucos conhecimentos de inglês, Ortega ficou se perguntando o que havia dado errado e o que faria em seguida.

“Eles negaram a ele o seu direito”, disse sua irmã, que dirigiu de Quebec até Plattsburgh para encontrá-lo em uma lanchonete dois dias depois. “Eles simplesmente o deixaram de fora, no frio”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.