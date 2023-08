Incêndios florestais no Havaí deixam ao menos 55 mortos e destroem cidade turística

Incêndios florestais de rápida propagação no Havaí mataram pelo menos 55 pessoas, informaram as autoridades do condado de Maui na noite de quarta-feira, 9. Os incêndios têm se alastrado por duas ilhas do Havaí, prendendo moradores e visitantes, já que os fortes ventos ligados ao furacão Dora dificultaram os esforços das autoridades para contê-los.

No condado de Maui, a popular cidade de férias de Lahaina foi “dizimada” pelos incêndios, disse a tenente-governadora Sylvia Luke. O caminho para a recuperação das áreas afetadas “levará anos”, acrescentou ela.

As identidades das pessoas mortas não foram incluídas na breve declaração divulgada pelo condado, que disse que “os esforços de combate ao fogo continuam”.

O salão da histórica Igreja Waiola em Lahaina e a vizinha Missão Lahaina Hongwanji ficaram em chamas ao longo da Wainee Street na terça-feira, 8, em Lahaina, Havaí. Foto: Matthew Thayer/The Maui News via AP

Pelo menos três incêndios florestais começaram a se alastrar em Maui na terça-feira, sendo que alguns foram tão intensos que pelo menos uma dúzia de pessoas escapou pulando no Oceano Pacífico, onde foram posteriormente resgatadas pela Guarda Costeira dos EUA.

Os incêndios, que haviam sido em grande parte contidos até a noite de quarta-feira, queimaram grande parte da cidade de Lahaina, que já foi a capital real do Havaí, e lançaram a ilha no que o governo do condado chamou de “um momento de crise”.

Os incêndios foram destrutivos em parte devido ao isolamento da ilha, às frágeis cadeias de suprimentos e à dependência do turismo. Eles também destruíram alguns dos patrimônios culturais mais importantes do Havaí.

Continua após a publicidade

”Isso é realmente devastador e terá impactos de longo prazo, sem mencionar os impactos culturais”, disse Burgess Harrison, 66 anos, que tem uma casa na ilha e divide seu tempo entre Maui e Minnesota.

Esperava-se que os ventos que provocaram os incêndios, impulsionados em parte por um furacão que passava a centenas de quilômetros de distância no Oceano Pacífico, diminuíssem na quinta-feira.

Esta combinação de imagens de satélite fornecidas pela Maxar Technologies mostra uma visão geral da Praça Lahaina em Maui, Havaí, em 25 de junho de 2023, à esquerda, e uma visão geral da mesma área na quarta-feira, 9 de agosto, após um incêndio que atingiu o coração da ilha havaiana. Foto: Maxar Technologies via AP

Os avisos sobre ventos e incêndios que estavam programados para durar até o amanhecer foram cancelados na noite de quarta-feira. Mas o Departamento de Saúde do Havaí disse em um comunicado na quarta-feira que os incêndios estavam gerando fumaça densa e cinzas. E ao cair da noite de quarta-feira, Maui estava em modo de crise.

”Esta é realmente uma situação em que todos estão a postos”, disse a senadora Mazie Hirono, do Havaí, durante uma coletiva de imprensa na noite de quarta-feira.

As autoridades alertaram os turistas para deixarem a ilha de Maui

O governador do Havaí, Josh Green, alertou que o estado não tem abrigos suficientes para viver a longo prazo e pediu aos visitantes que deixem ou cancelem viagens não essenciais para Maui, a fim de abrir quartos de hotel, anúncios do Airbnb e outras acomodações para os desabrigados.

Continua após a publicidade

”Receberemos os visitantes de volta ao paraíso depois que o incêndio terminar e pudermos reconstruir”, disse Green em uma entrevista à CNN na quarta-feira.

Pessoas assistem enquanto fumaça e chamas enchem o ar de incêndios florestais violentos na Front Street, no centro de Lahaina, Maui. Foto: Alan Dickar via AP

O governador estimou que vários milhares de pessoas precisarão de moradia e disse que o estado já estava lutando contra a falta de moradia e um grave déficit habitacional antes dos incêndios florestais.

Até o momento, 11 mil viajantes foram retirados da ilha, disse Ed Sniffen, do departamento de transportes. Esperava-se que cerca de 1.500 passageiros deixassem a ilha na quinta-feira.

Os incêndios foram contidos, mas com surtos periódicos, disse o major-general Kenneth S. Hara durante a coletiva de imprensa na noite de quarta-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia cancelou o aviso de ventos fortes e o alerta de bandeira vermelha para as ilhas havaianas.

O serviço telefônico ficou inoperante em algumas partes da costa oeste da ilha, inclusive em Lahaina, onde o fogo está destruindo fachadas de lojas de madeira desgastadas pelo tempo./NYT E W.Post