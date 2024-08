Irã ameaça ‘responder com força’ e navios de guerra dos EUA avançam para proteger Israel

TEERÃ - As Forças Armadas dos EUA estão reposicionando seus recursos e deslocando forças adicionais para o Oriente Médio e Europa para se defenderem de um possível ataque do Irã contra Israel, informaram autoridades americanas.

PUBLICIDADE O secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou o envio de mais destroieres e cruzadores da Marinha, ambos com capacidade ofensiva e defensiva contra mísseis balísticos, enquanto o Pentágono também toma medidas para reforçar a defesa contra mísseis terrestres, disse Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono, em um comunicado na noite de sexta-feira. Um esquadrão adicional de jatos de combate também será enviado ao Oriente Médio para reforçar o apoio aéreo defensivo, disse ela. A declaração não identificou quais embarcações e unidades estarão envolvidas, mas diz que elas serão adicionadas à “ampla gama de capacidades que o exército dos EUA mantém na região”.

Nesta fotografia divulgada pela Marinha dos EUA, o convés de voo do porta-aviões da classe Nimitz USS Theodore Roosevelt é visto em 4 de julho de 2024: proteção contra ataques a Israel Foto: Ryan Holloway / Marinha dos EUA / via AP

Austin também ordenou o envio do porta-aviões USS Abraham Lincoln e seus navios de escolta associados para garantir que um porta-aviões permaneça na região, disse Singh.

Outro porta-aviões, o USS Theodore Roosevelt, estava no Golfo de Omã na sexta-feira e acompanhado por vários outros navios de guerra depois de terem saído recentemente do Golfo Pérsico, disse uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato. A mudança deixa em aberto a possibilidade de que eles se desloquem para Israel se navegarem para o oeste, ao redor do Iêmen, em direção ao Mar Vermelho.

Os movimentos ocorrem depois que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e o líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, prometeram retaliar após o assassinato, nesta semana, de Ismail Haniyeh, líder político do grupo terrorista Hamas morto em Teerã, e de um comandante do Hezbollah, Fuad Shukr, apontado como responsável pela ofensiva que matou 12 crianças nas Colinas do Golã. Mas não mencionou Ismail Haniyeh.

Tanto o grupo terrorista como o governo iraniano culparam Israel, que não confirma nem nega o envolvimento no ataque.

Publicidade

Haniyeh foi assassinado em um ataque em uma residência de hóspedes em Teerã, dentro de um complexo militar protegido pela famosa Guarda Revolucionária Islâmica do país. Israel não reivindicou a responsabilidade, mas as autoridades dos EUA reconhecem, em privado, que o país está por trás do assassinato. Washington não foi informado previamente sobre a operação e não teve nenhum papel nela, disseram as autoridades.

Shukr foi morto em um ataque aéreo israelense em um subúrbio de Beirute, em retaliação a um ataque no último fim de semana nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel, que matou várias crianças enquanto brincavam em um campo de futebol.

Os eventos deixaram a região mais próxima de um conflito total do que talvez em qualquer outro momento desde o início da guerra em Gaza, há 10 meses, após o sangrento ataque terrorista transfronteiriço do Hamas.

Iranianos exibem foto do líder supremo Ali Khamenei em protesto após a morte de líder do Hamas em Teerã. Foto: Vahid Salemi/Associated Press

O Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e um grupo de milícias no Iraque e na Síria recebem armas e treinamento do Irã, parte de uma vasta rede anti-Israel e anti-EUA que Teerã vem apoiando há anos.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE As autoridades americanas pouco haviam revelado até a noite de sexta-feira sobre como estavam se preparando para a possibilidade de um ataque, mas a Casa Branca disse que o presidente Joe Biden havia conversado com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, e afirmado seu compromisso com a segurança israelense “contra todas as ameaças do Irã, incluindo seus grupos terroristas aliados, como Hamas, Hezbollah e os Houthis”. “O presidente discutiu os esforços para apoiar a defesa de Israel contra ameaças, inclusive contra mísseis balísticos e drones, para incluir novos destacamentos militares defensivos dos EUA”, disse uma breve declaração resumindo a ligação dos dois líderes. O recente derramamento de sangue ocorre após um amplo ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel em abril, no qual os militares dos EUA intervieram, derrubando vários drones e mísseis enquanto as forças israelenses interceptavam outros.

Publicidade

O Irã lançou esse ataque depois que um bobmardeio aéreo israelense a um complexo diplomático iraniano na Síria matou dois generais iranianos e outros militares iranianos.

Manifestantes exibem foto de líder do Hamas Ismail Haniyeh em campo de refugiados palestinos no Líbano. Foto: Fadel Itani/AFP

O destróier USS John S. McCain também está na região, permanecendo no Golfo Pérsico enquanto os outros navios de guerra americanos se deslocam, disse o funcionário dos EUA familiarizado com o reposicionamento.

Cinco outros navios de guerra dos EUA estão no leste do Mar Mediterrâneo e podem ajudar Israel se forem solicitados. Eles incluem o USS Wasp, o USS Oak Hill, o USS New York, o USS Bulkeley e o USS Roosevelt.

O Bulkeley e o Roosevelt são destróieres com capacidade de mísseis balísticos ofensivos e defensivos, enquanto os outros três formam o Wasp Amphibious Ready Group, uma equipe de três navios com mais de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros dos EUA, que inclui caças do Corpo de Fuzileiros Navais, um batalhão de infantaria e outras forças de combate da 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais.