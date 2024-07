Onze morrem em ataque com foguete a campo de futebol nas Colinas de Golan, ocupadas por Israel

O ataque ao campo de futebol ocorreu horas depois de Israel ter lançado um ataque contra o sul do Líbano que matou três membros do Hezbollah. Os militares israelenses disseram em um comunicado que, de acordo com seu serviço de inteligência, “o lançamento de foguetes em direção a Majdal Shams foi realizado pela organização terrorista Hezbollah”.

O grupo libanês, por sua vez, disse que atacou uma base militar nas Colinas de Golã em retaliação ao ataque israelense mais cedo, mas o porta-voz-chefe do Hezbollah, Mohammed Afif, disse à Associated Press que o grupo “nega categoricamente a realização de um ataque a Majdal Shams”. Se confirmado o envolvimento do Hezbollah, esse seria o ataque mais mortal contra um alvo israelense desde o início dos combates entre Israel e Hezbollah desde outubro.