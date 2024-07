Gaza: número de mortos em ataque israelense que mirava em líder do Hamas sobe para 90

JERUSALÉM - Subiu para 90 o número de mortos no ataque israelense que tinha como alvo um alto comandante do Hamas e atingiu área designada como “zona humanitária”, no sul da Faixa de Gaza. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas, informou o ministério da Saúde palestino, ao condenar o que chamou de “massacre”.

Tel-Aviv afirma que o alvo do ataque em Khan Younis era Mohammed Deif. Comandante das brigadas Al-Qassam, braço militar do Hamas, ele é apontado como arquiteto do ataque terrorista de 7 de outubro que matou 1,2 mil pessoas em Israel, e desencadeou a guerra em Gaza. "Suas mãos estão encharcadas no sangue de muitos israelenses", disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Ele reconheceu, no entanto, que Israel não tinha "clareza absoluta" se o líder do Hamas foi morto na operação deste sábado. Figura misteriosa, Deif está no topo da lista dos mais procurados por Israel há anos e acredita-se que tenha escapado de várias tentativas de assassinato israelenses no passado.

Autoridades israelenses disseram o ataque também tinha como alvo outro importante líder do Hamas, Rafa Salama. Assim como Deif, ele não teve a morte confirmada.

Palestinos se reúnem perto dos corpos de seus parentes mortos no bombardeio israelense na Faixa de Gaza, no necrotério de um hospital em Deir al-Balah, neste sábado, 13. Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Em um comunicado, o Hamas rejeitou a alegação. “Esta não é a primeira vez que a ocupação alega ter como alvo líderes palestinos, e suas mentiras foram posteriormente provadas como falsas”, disse o grupo em um post no X, antigo Twitter.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 300 pessoas ficaram feridas no ataque e que muitos dos feridos e mortos foram levados para o Hospital Nasser, nas proximidades. Carros foram queimados, enquanto as equipes de emergência e os palestinos deslocados pela guerra procuravam sobreviventes.

Testemunhas disseram que o ataque caiu dentro de Muwasi, a zona de segurança designada por Israel que se estende do norte de Rafah até Khan Younis. A faixa costeira é o local para onde centenas de milhares de palestinos deslocados fugiram em busca de segurança, abrigando-se principalmente em tendas improvisadas.

O ataque mortal ocorre no momento em que mediadores dos Estados Unidos, do Egito e do Catar continuam a pressionar para reduzir as diferenças entre Israel e o Hamas em relação a um acordo proposto para um cessar-fogo em três fases e um plano de libertação de reféns em Gaza. A possível morte ou ferimento de qualquer autoridade sênior do Hamas ameaça inviabilizar as negociações em andamento.

A proposta apoiada pelos EUA prevê um cessar-fogo inicial com uma libertação limitada de reféns e a retirada das tropas israelenses das áreas povoadas de Gaza. Ao mesmo tempo, os dois lados negociarão os termos da segunda fase — que deve trazer a libertação total dos reféns em troca de um cessar-fogo permanente e da retirada completa dos israelenses de Gaza.

Israel lançou sua campanha em Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro, no qual os terroristas invadiram o sul de Israel, mataram cerca de 1,2 mil pessoas (a maioria civis) e sequestraram cerca de 250.