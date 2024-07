Itamaraty diz que expansão de assentamentos por Israel na Cisjordânia ameaça solução de dois Estados

Segundo a organização Peace Now, que monitora os assentamentos na Cisjordânia, Israel declarou em junho as terras no Vale do Jordão como “propriedade estatal”. A área designada para confisco, segundo a ONG, é a maior desde os Acordos de Oslo, de 1993. O ano de 2024, com 23,7 km² de terras confiscadas na Cisjordânia, “marca o pico na extensão das declarações de terras estatais”, disse a organização.

“O Brasil repudia o anunciado caráter retaliatório de tal decisão, no contexto da legítima e bem-sucedida campanha empreendida pelo Estado Palestino em busca de seu reconhecimento e plena integração à comunidade internacional”, acrescenta o comunicado da pasta.