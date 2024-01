Israel tem dilema estratégico e pondera a libertação de reféns contra a destruição do Hamas

THE NEW YORK TIMES - Após mais de 100 dias de guerra, o progresso limitado de Israel no desmantelamento do Hamas levantou dúvidas dentro do alto comando militar sobre a viabilidade a curto prazo de alcançar os principais objetivos do país em tempo de guerra: erradicar o Hamas e também libertar os reféns israelenses que ainda estão em Gaza.

PUBLICIDADE Israel estabeleceu controle sobre uma parte menor de Gaza neste momento da guerra do que o previsto originalmente nos planos de batalha desde o início da invasão, que foram analisados pelo The New York Times. Esse ritmo mais lento do que o esperado levou alguns comandantes a expressar, em particular, suas frustrações em relação à estratégia do governo civil para Gaza e os levou a concluir que a libertação dos mais de 100 reféns israelenses que ainda estão em Gaza só pode ser garantida por meios diplomáticos e não militares. Os objetivos duplos de libertar os reféns e destruir o Hamas são agora mutuamente incompatíveis, de acordo com entrevistas com quatro líderes militares seniores, que falaram sob condição de anonimato porque não tinham permissão para falar publicamente sobre suas opiniões pessoais.

Há também um conflito entre o tempo que Israel precisaria para erradicar totalmente o Hamas ― um trabalho demorado travado no labirinto de túneis subterrâneos do grupo ― e a pressão, aplicada pelos aliados de Israel, para encerrar a guerra rapidamente em meio a um número crescente de mortes de civis.

Os generais disseram ainda que uma batalha prolongada com o objetivo de desmantelar totalmente o Hamas provavelmente custaria a vida dos reféns israelenses mantidos em Gaza desde 7 de outubro, quando os militantes do Hamas invadiram Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram cerca de 240 prisioneiros, de acordo com estimativas israelenses.

O Hamas libertou mais de 100 reféns em novembro, mas disse que não libertaria os outros a menos que Israel concordasse em cessar completamente as hostilidades. Acredita-se que a maioria dos reféns restantes seja mantida por células do Hamas que se escondem na fortaleza subterrânea de túneis que se estende por centenas de quilômetros abaixo da superfície de Gaza.

Na quinta-feira, Gadi Eisenkot, um ex-chefe do exército que está servindo no gabinete de guerra, expôs uma brecha dentro do governo quando disse em uma entrevista na televisão que era uma “ilusão” acreditar que os reféns poderiam ser resgatados com vida por meio de operações militares.

“A situação em Gaza é tal que os objetivos da guerra ainda não foram alcançados”, disse Eisenkot, acrescentando: “Para mim, não há dilema. A missão é resgatar civis, antes de matar um inimigo”.

De acordo com os quatro comandantes, essa ligação estratégica ampliou a frustração dos militares com a indecisão da liderança civil de Israel.

Os comandantes disseram que o equívoco do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em relação a um plano pós-guerra para Gaza foi, pelo menos em parte, o culpado pela situação difícil dos militares no campo de batalha.

Netanyahu ainda não esclareceu como Gaza será governada após a guerra - e os comandantes disseram que, sem uma visão de longo prazo para o território, o exército não poderia tomar decisões táticas de curto prazo sobre como capturar as partes de Gaza que permanecem fora do controle israelense. Para capturar a parte mais ao sul de Gaza, que faz fronteira com o Egito, seria necessária uma maior coordenação com o Egito. Mas o Egito não está disposto a se envolver sem garantias de Israel sobre o plano pós-guerra, disseram três dos comandantes.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Solicitado a comentar, o gabinete de Netanyahu disse em um comunicado que “o primeiro ministro está liderando a guerra contra o Hamas com conquistas sem precedentes de uma maneira muito decisiva”. Em um discurso na quinta-feira, Netanyahu prometeu alcançar a “vitória total sobre o Hamas” e também resgatar os reféns. Os militares israelenses inicialmente se recusaram a responder aos comentários dos comandantes. Após a publicação on-line no sábado, o exército divulgou uma declaração oficial dizendo que não conhecia a identidade dos comandantes que falaram com o The Times e que suas opiniões “não refletem” a posição do exército. A declaração acrescentou: “A libertação dos reféns faz parte dos objetivos da guerra e é da maior importância.” Os generais temem que uma campanha prolongada - sem um plano pós-guerra - possa desgastar qualquer apoio remanescente dos aliados de Israel, limitando sua disposição de fornecer munição adicional.

Os líderes estrangeiros ficaram alarmados com o número de mortes causadas pela campanha de Israel: Mais de 24.000 habitantes de Gaza foram mortos na guerra, de acordo com as autoridades de saúde do enclave, o que provocou acusações - negadas veementemente por Israel - de genocídio. As autoridades de Gaza não informaram quantos dos mortos eram combatentes, mas as autoridades militares israelenses dizem que o número de mortos inclui mais de 8.000 combatentes.

As famílias dos reféns têm se manifestado mais sobre a necessidade de libertar seus parentes por meio da diplomacia e não da força. Alguns reféns levados para Gaza foram declarados mortos - e ainda não está claro se foram mortos acidentalmente pelas forças israelenses ou pelo Hamas.

Dos mais de 100 reféns libertados desde o início da invasão, apenas um foi libertado em uma operação de resgate. Todos os outros foram trocados por prisioneiros e detentos palestinos durante uma breve trégua em novembro.

Ao concentrar seus esforços na destruição dos túneis, os militares correm o risco de cometer erros que podem custar a vida de mais cidadãos israelenses. Três reféns israelenses já foram mortos por seus próprios soldados em dezembro, apesar de agitarem uma bandeira branca e gritarem em hebraico.

“Basicamente, é um impasse”, disse Andreas Krieg, especialista em guerra do King’s College de Londres. “Não é um ambiente em que se possa libertar reféns”, acrescentou.

“Se você entrar nos túneis e tentar libertá-los com forças especiais, ou qualquer outra coisa, você os matará”, disse o Dr. Krieg. “Ou você os matará diretamente - ou indiretamente, em armadilhas ou em um tiroteio.”

Muitos túneis foram destruídos, mas se os túneis restantes forem deixados intactos, o Hamas permanecerá efetivamente invicto, diminuindo a probabilidade de o grupo libertar reféns em qualquer circunstância que não seja um cessar-fogo completo.

A alternativa restante é um acordo diplomático que poderia envolver a libertação dos reféns em troca de milhares de palestinos presos por Israel, juntamente com a cessação das hostilidades.

De acordo com três dos comandantes entrevistados pelo The Times, a via diplomática seria a maneira mais rápida de devolver os israelenses que permanecem em cativeiro.

Para alguns da direita israelense, o progresso limitado da guerra é o resultado da recente decisão do governo, após pressão dos Estados Unidos e de outros aliados, de diminuir o ritmo da invasão.

Mas os líderes militares dizem que sua campanha foi prejudicada por uma infraestrutura do Hamas que era mais sofisticada do que os oficiais de inteligência israelenses haviam avaliado anteriormente.

Antes da invasão, as autoridades achavam que a rede de túneis sob Gaza tinha até 160 quilômetros de extensão; o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, afirmou em 2021 que a rede tinha cerca de 300 quilômetros.

As autoridades militares agora acreditam que há até 700 quilômetros de túneis sob um território que tem apenas 40 quilômetros em seu ponto mais longo. Somente sob Khan Younis, Israel estima que haja pelo menos 160 quilômetros de passagens, espalhadas por vários níveis. E em toda a Gaza, estima-se que existam 5.700 poços que levam à rede, o que torna tão difícil desconectar a rede da superfície que o exército parou de tentar destruir todos os poços que encontra.

A localização e a escavação de cada túnel são demoradas e perigosas. Muitos estão equipados com armadilhas, de acordo com os militares israelenses.

Uma vez lá dentro, um comando israelense altamente treinado perde a maior parte da vantagem militar que possui acima do solo. Os túneis são estreitos, geralmente com largura suficiente apenas para passar em fila única. Isso significa que qualquer luta dentro deles é reduzida a um combate corpo a corpo.

Na véspera da invasão de Israel, os militares avaliaram que estabeleceriam “controle operacional” sobre a Cidade de Gaza, Khan Younis e Rafah ― as três maiores cidades de Gaza ― até o final de dezembro, de acordo com um documento de planejamento militar analisado pelo The Times.

Porém, em meados de janeiro, Israel ainda não havia iniciado seu avanço em Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, e ainda não havia forçado o Hamas a sair de todas as partes de Khan Younis, outra grande cidade ao sul.

Depois que o exército pareceu estabelecer o controle sobre o norte de Gaza no final do ano passado, ele disse que a guerra havia entrado em uma nova fase, menos intensa. Os generais retiraram cerca de metade dos 50.000 soldados estacionados no norte de Gaza no auge da campanha, em dezembro, e mais partidas são esperadas até o final de janeiro.

Isso criou um vácuo de poder no norte, permitindo que combatentes e autoridades civis do Hamas tentassem reafirmar sua autoridade na região, alarmando muitos israelenses que esperavam que o Hamas tivesse sido totalmente derrotado na área.

Na terça-feira, os militantes do Hamas no norte de Gaza dispararam uma barragem de cerca de 25 foguetes no espaço aéreo israelense, irritando os israelenses que esperavam que, após meses de guerra, a capacidade de lançamento de foguetes do Hamas tivesse sido destruída.

Nos últimos dias, policiais e funcionários da assistência social do governo do Hamas saíram de seus esconderijos na Cidade de Gaza e em Beit Hanoun, duas cidades do norte, e tentaram manter a ordem do dia a dia e restaurar alguns serviços de assistência social, de acordo com uma autoridade israelense sênior que falou sob anonimato para discutir um assunto delicado.

E os principais líderes do Hamas em Gaza ― incluindo Sinwar, Mohammad Deif e Marwan Issa ― continuam foragidos.

Alguns políticos israelenses dizem que Israel poderia derrotar o Hamas mais rapidamente e resgatar os reféns aplicando mais força. Eles dizem que uma agressão maior também poderia obrigar o Hamas a libertar mais reféns sem um cessar-fogo permanente.

“Deveríamos exercer muito mais pressão”, disse Danny Danon, um legislador sênior do partido do governo de Netanyahu, o Likud. “Cometemos um erro quando mudamos a forma como estávamos operando.”

Mas os analistas militares dizem que mais força não trará grandes resultados.

“Esta é uma guerra impossível de ser vencida”, disse Krieg.

“Na maioria das vezes, quando estamos em uma guerra impossível de ser vencida, percebemos isso em algum momento ― e nos retiramos”, acrescentou. “E eles não o fizeram.”

Netanyahu diz que ainda é possível atingir todos os objetivos de Israel e descartou a ideia de interromper a guerra.

“Interromper a guerra antes que os objetivos sejam alcançados transmitirá uma mensagem de fraqueza”, disse ele em seu discurso na quinta-feira.