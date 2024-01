Israel diz ter desmontado infraestrutura militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza

Militares israelenses afirmam ter desmontado a infraestrutura militar do grupo terrorista Hamas no norte da Faixa de Gaza. Segundo o porta-voz militar e contra-almirante Daniel Hagari, o grupo não opera mais de forma organizada na área. Combates dispersos, porém, ainda são esperados já que militantes “sem estrutura e sem comandantes” ainda estão presentes na região.

Segundo Hagari, as forças israelenses “continuarão a aprofundar as conquistas” no local e fortalecerão as defesas ao longo da fronteira, além de se concentrar no centro e no sul do território palestino.

Binyamin Netanyahu voltou a afirmar que a guerra não deve ser interrompida até que o Hamas seja eliminado Foto: Ohad Zwigenberg/AP

O anúncio se dá na véspera da visita do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel nesta semana. O governo norte-americano tem pedido a Israel que encerre a ofensiva aérea e terrestre em Gaza e adote ataques mais direcionados contra os líderes do Hamas para evitar danos aos civis palestinos.

O porta-voz militar israelense, no entanto, reiterou que os combates “continuarão ao longo de 2024″ dando coro às declarações do primeiro-ministro do país, Binyamin Netanyahu, que voltou a afirmar que a guerra não deve ser interrompida até que o Hamas seja eliminado./AP