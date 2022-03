Israel reforça a segurança em meio à onda mais letal de ataques terroristas em anos

BNEI BRAK - As forças de segurança de Israel reforçaram sua presença em todo o país e nos territórios ocupados na quarta-feira, 30, logo após um atirador palestino matar cinco pessoas no quinto ataque em menos de duas semanas no país.

O recente aumento da violência e os temores de ainda mais ataques levaram o Exército a enviar reforços para a Cisjordânia ocupada, onde morava o atirador por trás do ataque de terça-feira, 29. As forças também foram mobilizadas ao longo da fronteira entre Israel e Gaza. A polícia disse que estava voltando seu foco quase exclusivamente para as operações de contraterrorismo enquanto aumentava sua presença nas ruas.

O ataque ocorreu na véspera do Dia da Terra, uma comemoração palestina anual pelos protestos árabes em 1976 contra os esforços do Estado para expropriar terras palestinas privadas no norte de Israel. Esses protestos ajudaram a catalisar a consciência nacional palestina.

“Após um período de silêncio, há uma erupção violenta daqueles que querem nos destruir, aqueles que querem nos ferir a qualquer preço, cujo ódio aos judeus, ao Estado de Israel, os enlouquece”, disse o primeiro-ministro Naftali Bennett em um vídeo que gravou por conta própria porque está atualmente infectado com o coronavírus e se isolando. “Eles estão preparados para morrer – para que não vivamos em paz.”

Soldados israelenses patrulham uma vila ao sul de Jenin, na Cisjordânia ocupada, supostamente de onde o agressor palestina saiu antes de matar cinco pessoas durante um ataque armado em Israel Foto: AFP

Embora não tenha havido reivindicação imediata de responsabilidade, vários grupos militantes palestinos elogiaram o ataque, incluindo um funcionário do Hamas, o grupo militante que administra a Faixa de Gaza. Ele disse que o ataque foi uma resposta a uma cúpula diplomática histórica na segunda-feira no sul de Israel, onde ministros das Relações Exteriores de quatro países árabes se encontraram pela primeira vez em solo israelense, uma reunião que reforçou a legitimidade regional de Israel para o desespero dos palestinos.

Mas Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, rompeu com seu hábito de permanecer em silêncio após ataques terroristas em Israel e condenou o atentado, assim como um proeminente político árabe-israelense.

Mês mais letal em anos

O ataque foi o mais recente de uma onda de violência que matou 11 pessoas em Israel, tornando março um dos meses mais letal em Israel em vários anos, fora de uma guerra em grande escala.

Nas últimas semanas, as autoridades expressaram repetidamente preocupações de que a violência aumentará assim que o mês sagrado muçulmano do Ramadã começar no final desta semana. O Ramadã é frequentemente um período de tensão crescente entre palestinos e israelenses, e as disputas relacionadas ao Ramadã ajudaram a alimentar as tensões que levaram a uma guerra de 11 dias em Gaza no ano passado.

Esperava-se que o Ramadã deste ano fosse mais tenso do que o normal porque convergirá com a Páscoa e a Pessach (Páscoa judaica) – uma ocorrência rara que deve levar mais muçulmanos, judeus e cristãos a se reunirem em locais religiosos compartilhados em Jerusalém.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta mostra uma forte presença militar israelense na aldeia natal do atirador, perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia. Alguns assentamentos judeus da Cisjordânia fecharam seus portões para trabalhadores palestinos, de acordo com Kan, a emissora pública israelense. Mas dezenas de milhares de trabalhadores palestinos foram autorizados a deixar a Cisjordânia para trabalhar em Israel como de costume, informou.

Israel capturou a Cisjordânia da Jordânia em 1967 e a ocupa desde então. O Exército israelense mantém uma forte presença militar lá, em parte para manter seu controle sobre a área e em parte para proteger as centenas de milhares de colonos judeus que se mudaram para a Cisjordânia desde então. Suas forças montam incursões diárias nos quase 40% do território sob gestão da Autoridade Palestina.

Pessoas acompanham o enterro de Yaakov Shalom, uma das cinco pessoas mortas no ataque a tiros na cidade religiosa de Bnei Brak Foto: JACK GUEZ / AFP

Mais de 80 palestinos foram tiroos por soldados e colonos na Cisjordânia no ano passado, e pelo menos 15 até agora em 2022, segundo as Nações Unidas.

A maioria das vítimas dos ataques recentes são judeus israelenses, mas alguns também eram membros da minoria árabe de Israel, e pelo menos dois tinham passaportes estrangeiros.

Começaram a surgir detalhes sobre as vítimas do ataque, cujos funerais começaram na manhã desta quarta. Um foi identificado como Avishai Yechezkel, um professor e rabino de 29 anos, que foi morto enquanto caminhava perto de seu apartamento em Bnei Brak, a cidade religiosa no centro de Israel onde ocorreu o ataque, de acordo com uma agência de notícias israelense.

Uma segunda vítima, Amir Khoury, 32, era um policial árabe-israelense que morreu no hospital após uma troca de tiros no qual ajudou a matar o agressor, disse a polícia. Khoury dirigiu uma motocicleta em direção ao atirador, permitindo que seu parceiro, sentado atrás dele, atirasse.

Uma terceira vítima foi identificada como Yaakov Shalom, um morador de Bnei Brak de 36 anos. Os dois restantes eram cidadãos ucranianos, informou a embaixada ucraniana na manhã desta quarta-feira. Não ficou imediatamente claro se eles eram refugiados de guerra recém-chegados ou cidadãos de longa data de Israel e Ucrânia.

Entre os grupos militantes palestinos que elogiaram o ataque estavam as Brigadas dos Mártires de Aqsa, que são frouxamente afiliadas ao Fatah, o partido secular liderado por Abbas, presidente da Autoridade Palestina.

Uma mulher palestina passa por lojas fechadas na vila de Yabada, ao sul de Jenin, na Cisjordânia ocupada Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Onda de ataques

O ataque na terça-feira ocorreu após outro ataque incomum no norte de Israel na noite de domingo, quando dois apoiadores do Estado Islâmico mataram dois policiais, um deles membro da minoria árabe Drusa de Israel.

Esse ataque ocorreu menos de uma semana após outro no sul de Israel, no qual um extremista beduíno esfaqueou três pessoas até a morte e matou uma quarta em uma batida de carro.

Os ataques aconteceram apesar de alguns esforços israelenses para aliviar certas tensões no período que antecede o Ramadã. Israel aprovou recentemente mais autorizações de trabalho para palestinos nos territórios ocupados e a Suprema Corte israelense concordou em adiar os despejos de várias famílias palestinas em um bairro de Jerusalém Oriental que foi central para as tensões que levaram à guerra de Gaza no ano passado.

Mansour Abbas, um político árabe-israelense que lidera o primeiro partido árabe independente a se juntar a um governo em Israel, condenou o ataque.

“Estamos todos juntos diante de uma onda assassina de terror”, disse ele. Os terroristas, acrescentou, não fazem distinção entre árabes e judeus.

Na mídia israelense na manhã de quarta-feira, as reações variavam de demandas por uma resposta de segurança decisiva a pedidos de calma, em meio a temores de que qualquer ação drástica possa inflamar ainda mais a situação.

“A bola está agora no campo de Israel”, escreveu Alex Fishman, correspondente de assuntos militares do Yedioth Ahronot, um importante jornal centrista. “Qualquer movimento equivocado, qualquer decisão emocional e tomada às pressas, é suscetível de nos enviar de volta aos dias sombrios de incontáveis ataques suicidas dentro do território israelense.”

Abordagem israelense do conflito

A onda de ataques também levantou questões sobre a abordagem de Israel ao seu conflito com os palestinos, após anos de esforços para deixar de lado a questão e se concentrar em outras prioridades regionais.

O governo de Israel, com o apoio do governo Biden, tentou fazer o que os líderes descrevem como “encolhimento” do conflito. Em vez de buscar um acordo de partição com os palestinos, o objetivo é manter as coisas quietas, tomando medidas para melhorar a economia palestina e reduzir os atritos.

Mas agora, enquanto Israel enfrenta a possibilidade de outro ciclo de violência menos de um ano após uma guerra com militantes do Hamas em Gaza, a questão palestina está mais uma vez voltando à tona e expondo as fraquezas dessa abordagem.

Foi uma mensagem que o presidente palestino Abbas tentou transmitir ao condenar o atentado de Bnei Brak. “A paz permanente, abrangente e justa é o caminho mais curto para fornecer segurança e estabilidade aos povos palestino e israelense e aos povos da região”, disse ele. Israel há muito tempo deixa Abbas de lado, classificando-o como um parceiro inaceitável para negociações de paz.

Israel vê a onda atual como outra rodada de violência extremista contra sua própria existência. O país culpa a incitação nas mídias sociais palestinas, diz que o Hamas incentiva a violência e aponta para uma enxurrada de armas disponíveis nas comunidades palestinas./AP e NYT