Israel resgata refém do Hamas com vida após dez meses de cativeiro em Gaza

TEL-AVIV - Um refém israelense foi resgatado da Faixa de Gaza pelo Exército de Israel nesta terça-feira, 27, informaram os militares. Qaid Farhan al-Qadi, de 52 anos, estava sendo mantido por terroristas do Hamas em um túnel no sul do enclave palestino.

O refém é de uma comunidade beduína perto da cidade de Rahat, no sul de Israel. Ele estava trabalhando como guarda em uma fábrica de embalagens no Kibutz Magen quando foi sequestrado no dia 7 de outubro do ano passado.

Segundo o Exército, Al-Qadi está com boa saúde. Com o retorno dele a Israel, 104 dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas permanecem em Gaza, incluindo 34 mortos.

Qaid Farhan al-Qadi, de 52 anos, foi resgatado pelas forças israelenses nesta terça-feira, 27, de um túnel na Faixa de Gaza Foto: Fórum das Famílias dos Reféns/AFP

Em um acordo de trégua no final de novembro, o grupo terrorista Hamas libertou 105 civis. Duas semanas após os ataques de 7 de outubro, o Hamas libertou outras quatro pessoas. No total, oito sequestrados foram resgatados em operações das Forças de Defesa de Israel e 30 corpos foram recuperados, incluindo os de três reféns que foram mortos por engano por soldados israelenses em Gaza. Os militares israelenses disseram que Al-Qadi foi resgatado por soldados e forças especiais israelenses durante uma "operação complexa" no sul de Gaza. O refém foi levado a um hospital para exames adicionais.

A guerra na Faixa de Gaza começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, sequestraram 251 pessoas e mataram 1,2 mil. Após o ataque, Israel iniciou uma ofensiva no enclave palestino que deixou mais de 40 mil mortos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas e não diferencia civis de terroristas.

O refém israelense Qaid Farhan al-Qadi foi resgatado após uma operação das Forças de Defesa de Israel (FDI) nesta terça-feira, 27, e está se recuperando no Hospital Soroka, em Beer Sheva, no sul de Israel Foto: Soroka Medical Center/Reprodução

Pressão

O resgate ocorre em um momento de pressão para o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em relação as negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Apesar de esforços diplomáticos dos Estados Unidos, Egito e Catar, um acordo de trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas ainda não foi atingido.

Em um comunicado, Netanyahu expressou felicidade com o resgate de al-Qadi e apontou que Israel estava empregando uma abordagem dupla para libertar reféns em Gaza: negociações e operações de resgate. “Continuaremos a agir dessa forma até devolvermos todos para casa”./com NYT