Israel recupera seis corpos de reféns que estavam em poder do Hamas em Gaza

JERUSALÉM-O Exército de Israel recuperou nesta terça-feira, 20, seis corpos de reféns na Faixa de Gaza durante uma operação noturna no sul do enclave palestino.

Um fórum que representa a maioria das famílias dos reféns apontou que os sequestrados estavam vivos quando foram levados para Gaza. O grupo terrorista Hamas disse que alguns reféns foram mortos por conta de bombardeios israelenses nos últimos meses, mas as forças de Tel-Aviv não confirmam a informação. A recuperação dos corpos é um golpe para o Hamas, que deseja trocar reféns por prisioneiros palestinos em uma negociação por um cessar-fogo no enclave palestino.

Os militares afirmaram ter identificado os restos mortais de Chaim Perry e Yoram Metzger, de 80 anos, Avraham Munder, de 79, Alexander Dancyg, 76, Nadav Popplewell, 51, e Yagev Buchshtav, 35. Metzger, Munder, Popplewell e Buchshtav tinham familiares que também foram raptados, mas foram libertados durante um acordo de trégua em novembro.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram a recuperação dos corpos de Alex Dancyg, Abraham Munder, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri e Nadav Popplewell Foto: Fórum das famílias dos reféns / AP

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, elogiou o esforço de recuperação dos reféns e afirmou que Israel continuará “fazendo todos os esforços para que todos os sequestrados voltem para casa”.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, também elogiou a operação, que disse ter sido realizada dentro da vasta rede de túneis do grupo terrorista Hamas. Não houve relatos imediatos de vítimas entre israelenses ou palestinos na operação de recuperação.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, cumprimenta o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Jerusalém, Israel Foto: Chuck Kennedy/Departamento de Estado dos EUA

Cessar-fogo

Segundo Israel, o grupo terrorista Hamas mantém cerca de 110 reféns no cativeiro. Tel-Aviv aponta que cerca de um terço deles estão mortos.

Mesmo com os combates o enclave palestino, Estados Unidos, Catar e Egito ainda tentam conseguir um acordo de cessar-fogo. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que está em sua nona visita à região desde o início da guerra, afirmou na segunda-feira, 19, que Netanyahu aceitou uma proposta de trégua e apelou ao Hamas para fazer o mesmo.

Mas ainda existem grandes disparidades entre as demandas dos dois lados e o grupo terrorista acusa Washington de estar tentando impor exigências israelenses no acordo.

Os mediadores têm tentado finalizar uma proposta para um processo de três fases de trégua em que o Hamas libertaria todos os reféns em troca da libertação de mais prisioneiros palestinos, a saída israelense de Gaza do território e um cessar-fogo definitivo.

Blinken viajou ao Egito nesta terça-feira e também deve manter conversas com o Catar. Os dois países árabes desempenharam um papel fundamental na mediação com o grupo terrorista Hamas.

A guerra entre Israel e o Hamas começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel, mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram 250. Após o ataque, Israel iniciou uma ofensiva em Gaza que já resultou em mais de 40 mil palestinos mortos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas e não diferencia civis de terroristas./com AP