Os filhos contaram ao jornal que o pai, que era professor, não gastou quase nada na compra, mas se sentiu desconfortável depois, quando percebeu que as alegações dos vendedores de que tinham permissão oficial para vender as antiguidades eram suspeitas. Acredita-se que os objetos datem do século VI a.C. e que tenham vindo de uma tumba etrusca. Os itens estão incrustados com solo, sugerindo uma escavação ilícita, e incluem um oinochoe, ou jarro de vinho, intacto, cujo valor sozinho seria de cerca de £ 5 mil.

Segundo os irmãos afirmam ao The Guardian, o pai queria devolver os objetos para a Itália, mas sofreu por muito tempo com problemas de saúde. Os itens ficaram por décadas no sótão da casa da família na Dinamarca, mantidos em uma caixa de armazenamento, garantindo que fossem preservados perfeitamente. Mads afirma que ele e Elin estão apenas realizando os “últimos desejos” de seu pai e que devolver bens funerários saqueados “é a coisa certa a fazer”.