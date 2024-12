Itamaraty diz ‘acompanhar com preocupação’ eventos na Síria e pede solução pacífica para o conflito

Neste domingo, 8, os rebeldes chegaram a Damasco, capital síria. O posicionamento do governo brasileiro é anterior à chegada dos rebeldes do grupo Hayat Tharir al-Sham (HTS). O paradeiro do ditador Bashar Assad, que deixou a cidade-sede do governo, é desconhecido.

“O Brasil reitera a necessidade de pleno respeito ao direito internacional, inclusive ao direito internacional humanitário, bem como à unidade territorial síria e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, diz o comunicado do Itamaraty. “O Brasil apoia os esforços para solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país”.