Japão quer que jovens bebam mais álcool para impulsionar a economia

Com a intenção de impulsionar a economia, o governo do Japão lançou uma competição nacional pedindo ideias para que os jovens consumam mais bebidas alcoólicas, após uma mudança de postura da população jovem do país levar à queda nas receitas fiscais. Segundo o jornal britânico The Guardian, a campanha ‘Viva o sakê!’ está sendo realizada pela Agência Nacional de Impostos.

A competição pede que jovens entre 20 e 39 anos apresentem propostas para retomar a popularidade dos drinks alcoólicos, que passaram a ser menos consumidos em razão dos novos hábitos vindos com a pandemia de covid-19, explica o jornal. Até 9 de setembro, a campanha pede por novos produtos e formas de promover o consumo de álcool dentro de casa.

Os competidores também são encorajados a explorar táticas de venda por meio do metaverso, diz o site JiJi.com, citado pelo Guardian.

Japão quer incentivar consumo de bebida alcoólica para impulsionar economia Foto: Issei Kato

Queda no consumo

Segundo a Agência Nacional de Impostos, o consumo de álcool no país caiu de uma média de 100 litros por pessoa ao ano em 1995 para 75 litros por pessoa em 2020. Isso impactou a receita do Japão e, com isso, as taxas sobre bebidas alcoólicas também foram reduzidas: em 2020 ficaram em 1,7%. EM 2011, eram de 3% e em 1980, eram de 5%.

A receita total do imposto sobre o álcool no ano fiscal de 2020 caiu mais de 110 bilhões de ienes, ficando em 1,1 trilhão de ienes. Essa foi a maior queda na receita do imposto sobre o álcool em 31 anos, de acordo com o Japan Times, citado pelo Guardian. Um dos produtos mais afetados foi a cerveja, que teve uma redução de 20% nas vendas.

Os finalistas da competição vão participar de um evento de gala em Tóquio no dia 10 de novembro. O ministério da Saúde fez um alerta e disse esperar que a campanha também lembre aos jovens da importância de se beber apenas a quantidade adequada de álcool.

Policial bêbado

Nessa semana, um policial japonês ficou embriagado, dormiu na rua e perdeu os documentos de uma investigação com dados de quase 400 pessoas, incluindo o suspeito de um crime, informaram as autoridades locais.

O agente de 49 anos da região de Hyogo (oeste do país) perdeu uma pasta com os documentos, que incluíam os nomes e endereços de pessoas envolvidas em investigações criminais, de acordo com a fonte, que não revelou mais detalhes.

A imprensa japonesa informou que o policial saiu para beber com os colegas e dormiu quando retornava para casa com os documentos. Ao acordar na estação de trem, ele não encontrou mais a pasta com os documentos. / AFP