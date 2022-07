Joe Biden testa positivo para covid-19 e apresenta sintomas leves, diz Casa Branca

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 21. De acordo com o anúncio oficial da Casa Branca, o presidente de 79 anos está com o esquema vacinal completo, tendo tomado também duas doses de reforço, e apresenta sintomas leves

Em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que Biden apresenta “sintomas muito leves” da doença e está sendo medicado com Paxlovid, um medicamento antiviral usado para minimizar a gravidade da doença que foi autorizado no país no fim do ano passado.

O presidente americano Joe Biden testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 21. Foto: Brendan Smialowski/ AFP

O presidente ficará isolado na Casa Branca, mas “continuará a cumprir plenamente todas as suas funções durante esse período”, disse Karine.

Kevin O’Connor, médico do presidente, disse em uma carta divulgada pela Casa Branca que Biden estava sentindo fadiga, coriza e tosse seca ocasional. “O presidente está totalmente vacinado e com duas doses de reforço, então prevejo que ele responderá favoravelmente, como a maioria dos pacientes protegidos ao máximo”, escreveu O’Connor na carta.

O presidente estava programado para voar para a Pensilvânia nesta quinta para um discurso sobre violência armada e depois viajar para sua casa em Wilmington, no estado de Delaware, onde deveria ficar no fim de semana. Chris Meagher, porta-voz da Casa Branca, disse que a viagem à Pensilvânia foi cancelada.

Jill Biden, a primeira-dama, testou negativo esta manhã, de acordo com Michael LaRosa, seu porta-voz.

O teste positivo de Biden ocorre em meio a uma nova onda de casos de covid-19 nos EUA, com o país enfrentando novas subvariantes que os médicos dizem ser mais contagiosas e mais resistentes às vacinas disponíveis.

Ao longo de sua presidência, Biden tomou precauções, incluindo realizar reuniões via Zoom, usar máscara durante encontros próximos e realizar reuniões com distanciamento social. Mas as precauções foram relaxadas à medida que a pandemia começou a recuar no país.

Apesar de a covid-19 ter se infiltrado cada vez mais no círculo íntimo de Biden – infectando todos, desde seus familiares a muitos de seus principais conselheiros – o presidente conseguiu, até quinta-feira, evitar a doença.

O deputado Bennie Thompson, do Mississippi, presidente do comitê da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, anunciou na terça-feira que havia testado positivo para o coronavírus e não compareceria pessoalmente na que poderia ser a última audiência do painel antes do recesso.

Em maio, Xavier Becerra, secretário de saúde e serviços humanos, testou positivo para o vírus, e a Casa Branca anunciou que Ashley Biden, filha do presidente, também havia testado positivo. Nenhum dos dois foi considerado um contato próximo de Biden.

Vários membros do Congresso também relataram casos de vírus nas últimas semanas. E membros do círculo íntimo de Biden testaram positivo nos últimos meses, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, a vice-presidente Kamala Harris e Jen O’Malley Dillon, sua vice-chefe de gabinete.

Mesmo quando funcionários do governo e legisladores em Washington relataram infecções, o presidente continuou a viajar e aparecer em eventos, aderindo ao que seus conselheiros disseram ser as orientações estabelecidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e as orientações sobre máscaras emitidas pelo Distrito de Columbia.

Em sua declaração, Jean-Pierre disse que as autoridades informariam quaisquer membros do Congresso, jornalistas ou outros que seriam considerados contatos próximos do presidente durante sua viagem a Massachusetts na quarta-feira.

“Consistente com o protocolo da Casa Branca para casos positivos de covid, que vai além da orientação do CDC, ele continuará trabalhando isoladamente até testar negativo”, disse Jean-Pierre no comunicado. “Uma vez que ele testar negativo, ele retornará ao trabalho presencial.”/NYT, EFE e W.POST