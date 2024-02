Juíza ordena que Trump seja removido das cédulas das primárias do Estado de Illinois

The New York Times - Uma juíza estadual de Illinois decidiu nesta quarta-feira, 28, que o ex-presidente Donald J. Trump é inelegível para aparecer na cédula das primárias do Estado, após ter se envolvido em uma insurreição no país que levou ao ataque ao capitólio americano em 6 de janeiro de 2021.

PUBLICIDADE A decisão da juíza Tracie R. Porter, do Tribunal de Circuito Estadual do Condado de Cook, foi suspensa até sexta-feira, 1. A juíza Porter, democrata, disse que o Conselho Estadual de Eleições errou ao rejeitar uma tentativa de remover Trump e disse que o conselho “deve remover Donald J. Trump da cédula para a Eleição Primária Geral em 19 de março de 2024, ou fazer com que quaisquer votos dados a ele sejam suprimidos”. A votação antecipada nas primárias de Illinois já está em andamento. Como a juíza Porter suspendeu sua ordem, Trump pode permanecer na cédula pelo menos até sexta-feira, o que lhe dá a chance de recorrer da ordem.

O ex-presidente Donald Trump em 11 de janeiro de 2024. Foto: Shannon Stapleton / AP

“Hoje, um juiz democrata ativista de Illinois anulou sumariamente o conselho eleitoral do estado e contradisse decisões anteriores de dezenas de outras jurisdições estaduais e federais”, disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, em um comunicado. “Essa é uma decisão inconstitucional da qual recorreremos rapidamente”.

A decisão do juiz Porter tornou Illinois o terceiro e mais populoso estado onde Trump foi considerado inelegível por motivos constitucionais.

A Suprema Corte do Colorado e a secretária de estado democrata do Maine, Shenna Bellows, consideraram Trump inelegível. Trump, que está liderando as pesquisas das primárias republicanas, recorreu dessas decisões e sua campanha descreveu as tentativas de retirá-lo das urnas como antidemocráticas.

O candidato republicano à presidência, ex-presidente Donald Trump, fala em um comício de campanha em Waterford Township, Michigan, em 17 de fevereiro de 2024. Foto: Paul Sancya / AP

Trump recorreu das decisões do Colorado e do Maine e é provável que apareça nas cédulas de ambos os estados. A Suprema Corte dos EUA ouviu os argumentos orais do recurso do Colorado em 8 de fevereiro, em um caso que poderia determinar a elegibilidade de Trump para as urnas em todo o país. Os juízes de todo o espectro ideológico pareceram céticos com relação ao raciocínio usado para desqualificar Trump. Não está claro quando eles emitirão uma decisão.

A juíza Porter disse que sua decisão seria suspensa ainda mais se a Suprema Corte dos EUA emitisse uma opinião no caso do Colorado inconsistente com suas conclusões.