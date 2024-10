Kamala lança novo plano econômico de olho em maior apoio entre o eleitorado negro

A candidata democrata Kamala Harris revelou nesta segunda-feira, 14, um plano econômico para fortalecer as finanças dos homens negros. A estratégia faz parte de diversos esforços da vice-presidente para alcançar este público, do qual enfrenta uma queda de apoio, que incluíram também nesta segunda-feira entrevistas com dois veículos de comunicação focados na comunidade negra.

PUBLICIDADE A campanha de Kamala tem trabalhado o argumento de que seu governo traria mudanças políticas significativas para os negros americanos e que o ex-presidente Donald Trump estava fazendo promessas vazias que contradizem seu histórico de comentários racistas. “Há uma diferença muito grande entre Donald Trump e como serei presidente dos Estados Unidos”, disse Kamala durante uma aparição no The Shade Room, citando as falsas alegações do republicano sobre imigrantes haitianos em Ohio e detalhando seus planos de cortar impostos para a classe média;

“E não posso enfatizar o suficiente para as pessoas que se trata de alguém — Donald Trump — que pretende nos fazer retroceder”, acrescentou.

A campanha de Kamala está enfrentando pressão para consolidar o apoio de eleitores de grupos racializados, especialmente de homens negros.

Pesquisas mostram que ela está recebendo um apoio significativamente menor de homens negros do que Biden recebeu em 2020. Este ano, 70% deles disseram que votariam na Kamala, um número bem abaixo dos 85% de Biden há quatro anos.

A candidata presidencial democrata Kamala Harris discursa durante um comício no Minges Coliseum em Greenville, Carolina do Norte. Foto: Scott Davis/AP

Uma pesquisa revelada pelo New York Times no domingo, 13, apontou que a vice-presidente ainda tem problema com os eleitores latinos. Kamala tem um desempenho inferior aos três últimos candidatos democratas à Casa Branca. Além disso, os ataques crescentes de Trump a imigrantes não estão a beneficiando — dois terços dos entrevistados disseram acreditar que Trump não estava se referindo a pessoas como eles quando falou sobre imigrantes.

Publicidade

Em sua entrevista com Justin Carter do The Shade Room, Kamala reconheceu o desafio, dizendo: “Homens negros não são diferentes de ninguém. Eles esperam que você tenha que ganhar o voto deles.”

O elemento mais significativo da busca por este grupo de eleitores foi um plano econômico direcionado a homens nesta semana. O plano, chamado de “Opportunity Agenda for Black Men” (“Agenda de Oportunidades para Homens Negros”, em tradução livre) expande o discurso de Kamala sobre “economia de oportunidades”, com base em esforços para abordar as barreiras específicas que esse grupo demográfico enfrenta ao iniciar negócios e construir fortuna.

O plano propõe conceder um milhão de empréstimos que perdoariam até US$ 20 mil para empreendedores negros e pessoas de outras raças iniciarem um negócio, em um esforço para fechar a lacuna de capital que os negros frequentemente enfrentam.

O plano ainda pede a expansão do acesso a opções bancárias acessíveis que permitirão que homens negros e outros acessem mais capital que eles frequentemente não conseguem acessar devido a taxas altas e outros obstáculos. O plano também promete elaborar uma estrutura regulatória para proteger ativos de criptomoeda, que mais de 20% dos negros americanos possuem ou possuíram.

As propostas de Kamala também buscam criar mais oportunidades de mentoria e aprendizagem, e pedem novos investimentos para ajudar mais homens negros a se tornarem professores. E o plano iniciaria uma iniciativa de saúde focada nas doenças que afetam desproporcionalmente os negros — como anemia falciforme, diabetes e câncer de próstata — expandindo programas de triagem preventiva. Segundo o plano, Kamala também se compromete a legalizar a maconha nacionalmente e garantir que os homens negros, que já foram presos desproporcionalmente por usar e distribuir maconha, possam se beneficiar de seu potencial comercial.

Apoio em queda

O apoio cada vez menor dela entre os homens negros alarmou tanto os democratas que o ex-presidente Barack Obama fez um apelo urgente na semana passada para que o bloco de eleitores abandonasse as “desculpas” e repensasse sua relutância em apoiar a vice-presidente.

Publicidade

Homens negros, particularmente os mais jovens, têm saído do Partido Democrata, frustrados porque suas experiências não são refletidas na política tanto quanto as de outros grupos. A proposta econômica de Kamala parece confrontar essas preocupações de frente.

Uma declaração da campanha anunciando o plano disse que Kamala “sabe que os homens negros há muito tempo sentem que muitas vezes suas vozes em nosso processo político não são ouvidas e que há muita ambição e liderança inexploradas dentro da comunidade masculina negra”.

No domingo, a vice-presidente convocou eleitores no leste da Carolina do Norte, uma área rural do Estado-chave com muitos moradores negros que frequentemente dizem se sentir ignorados pelas campanhas nacionais.

Pessoas esperam o ex-presidente Barack Obama chegar a um comício de campanha de Kamala em Pittsburgh. Foto: Maddie Mcgarvey/NYT

A campanha também lançou um anúncio em Michigan visando trabalhadores negros. O comercial apresenta um trabalhador chamado Gerald argumentando que Kamala, diferentemente de Trump, “tem um histórico de luta pelo trabalhador americano”.

O esforço de Kamala para atrair eleitores negros continuará na terça-feira, 15, em uma reunião pública organizada por Charlamagne Tha God, apresentadora do The Breakfast Club, um programa de alcance nacional que é particularmente popular entre os millennials negros. Os representantes da campanha também venderão seu novo plano de política ao abordar comunidades negras em Estados decisivos.

“A vice-presidente vai continuar falando sobre o que ela planeja fazer por todos os americanos. Mas eu acho que nós acreditamos, e a vice-presidente acredita, que é absolutamente ok falar sobre como essa agenda política vai mudar as vidas de milhões de homens negros quando ela for capaz de fazê-la como presidente”, disse Quentin Fulks, seu principal vice-gerente de campanha.

Leia também Eleitores negros estão animados e preocupados com uma campanha de Kamala Harris

O plano reflete uma série de questões que Kamala ouviu em primeira mão em conversas com homens negros em todo o país, disse a campanha. Durante esses eventos, ela discutiu as realizações do governo Biden, incluindo a construção de riqueza e o aumento do acesso ao capital para pequenas empresas de propriedade de minorias.

Publicidade

Ainda assim, Trump conseguiu fazer progressos entre os negros americanos ao se apresentar como alguém mais forte na área econômica.

O republicano e seus aliados fizeram pressão para atrair homens negros fazendo campanha com rappers e alegando, sem evidências, que aqueles que cruzam a fronteira estão aceitando o que ele chamou de “empregos negros”. Os representantes de Trump realizaram sessões de escuta em um bar de charutos na Filadélfia enquanto argumentavam que o Partido Democrata abandonou os eleitores negros.

Em outra entrevista divulgada nesta segunda-feira, o especialista Roland Martin perguntou à Kamala o que ela achava do foco de Trump em Atlanta, Milwaukee e Filadélfia por suas falsas alegações sobre fraude eleitoral em 2020, e de seus comentários de que “todo o nosso país acabará sendo como Detroit se ela for sua presidente”.

Ela não usou a palavra “racista” em sua resposta, mas sugeriu que a raça era implicitamente um fator na escolha dele de falar sobre essas cidades, que têm grandes populações negras. “Se você apenas olhar para onde as estrelas estão no céu, não as veja como coisas aleatórias”, disse. “Olhe para a constelação: o que ela mostra a você?”