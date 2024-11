Kamala reacende entusiasmo democrata e torna Carolina do Norte competitiva outra vez

As chances do Partido Democrata no Estado aumentaram nos últimos anos por conta de um clima de transformação na Carolina do Norte, com aumento da população e mudanças no perfil demográfico do Estado.

Segundo estatísticas do governo estadual, 99 mil americanos se mudaram anualmente para a Carolina do Norte de outros Estados desde 2020. Em termos de população, a Carolina do Norte é o Estado americano que mais cresceu.

O aumento se tornou visível em cidades como Charlotte e Raleigh, capital do Estado. As duas estão entre as 10 que mais crescem nos EUA, segundo um estudo da Universidade da Carolina do Norte.

De acordo com um levantamento do governo do Estado, 80 dos 100 condados da Carolina do Norte são considerados rurais, áreas que tradicionalmente votam mais nos republicanos. Mas muitos condados considerados rurais estão se tornando suburbanos por conta do crescimento do Estado. Áreas urbanas tendem a votar mais nos democratas e os subúrbios se dividem.

O Estado atrai americanos com diploma superior por abrigar o chamado Triângulo da Pesquisa, um dos centros empresariais que mais cresce nos Estados Unidos, com uma grande quantidade de companhias de tecnologia e farmacêuticas. A região tem este nome por conta de três universidades que ficam a poucos minutos de distância entre si: a Universidade de Duke, a Universidade Estadual da Carolina do Norte e a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill.