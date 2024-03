A antiga capital do Japão, Kyoto, há muito tempo um destino popular para turistas, está fechando alguns becos de propriedade privada em seu famoso distrito das gueixas devido a reclamações sobre visitantes com mau comportamento.

Turistas lotam as estreitas e pitorescas ruas da área chamada Gion, muitas vezes seguindo guias turísticos que mostram as pessoas ao redor e fazem longas palestras, disse na sexta-feira, 8, o funcionário do distrito local, Isokazu Ota.

Pessoas caminham ao longo de uma rua na área de Gion, Kyoto, no oeste do Japão, em 7 de setembro de 2022 Foto: Kyodo News via AP

PUBLICIDADE “Vamos colocar placas em abril que dizem aos turistas para ficarem fora de nossas ruas particulares”, disse ele à Associated Press. Uma placa dirá em japonês e inglês: “Esta é uma estrada privada, portanto, você não tem permissão para passar por ela”, embora o aviso seja direcionado principalmente a pedestres, não a carros. “Haverá uma multa de 10 mil ienes”, acrescenta a placa, o que equivale a cerca de US$ 70 (cerca de R$ 350). A proibição abrange apenas alguns quarteirões de Gion. As ruas públicas do distrito permanecerão abertas aos turistas, portanto, a área e o restante de Kyoto ainda estarão cheios de visitantes, tanto do Japão quanto de todo o mundo.

A indignação de Gion destaca o ressentimento crescente em relação ao que muitas pessoas sentem como “super turismo”, mesmo que a economia japonesa dependa mais do que nunca da receita do turismo para sustentar o crescimento.

O distrito de vielas sinuosas é conhecido por casas de chá pitorescas, onde as gueixas e suas aprendizes maiko, usando quimonos e enfeites de cabelo sofisticados, se apresentam com dança e música. Em uma cidade conhecida por seus templos e jardins deslumbrantes, Gion é um dos pontos mais cênicos e históricos.

Turistas, armados com câmeras, gostam de passear por Gion, na esperança de encontrar as mulheres a caminho da aula de dança ou de um jantar chique. As reclamações sobre turistas começaram a surgir há anos, embora o descontentamento tenha esfriado na pandemia.

Agora, os visitantes estão de volta. O tráfego de turistas estrangeiros para o Japão está se recuperando para os níveis pré-pandêmicos. Mais de 22 milhões de visitantes vieram ao Japão no ano passado, ansiosos para desfrutar de sushi, aparelhos eletrônicos e esplendores da natureza como o Monte Fuji e as praias de Okinawa.

Em 2019, entradas no país totalizaram mais de 31 milhões de pessoas, e o número deste ano poderia se aproximar ou até mesmo ultrapassar isso, dizem os especialistas. Foi demais para muitos residentes de Gion. Seu conselho local resumiu os sentimentos menos entusiasmados há alguns meses proclamando: “Kyoto não é um parque temático”./AP