Depois de 112 dias de pesados bombardeios aéreos e 93 dias de invasão terrestre na Faixa de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) admitem ter neutralizado apenas 30% da capacidade de combate do Hamas. Nenhum líder importante do Hamas foi morto ou capturado no enclave. Ainda segundo a IDF, 556 soldados israelenses morreram — 221 durante a incursão do Hamas no dia 7 de outubro, e os outros 335 na operação na Faixa de Gaza.

As atrocidades cometidas pelo Hamas deixaram 1.200 mortos em Israel, e o grupo fez 240 reféns, dos quais 132 estão em cativeiro ou mortos. Os ataques israelenses mataram mais de 26 mil palestinos, segundo as autoridades de saúde subordinadas ao Hamas.

Em dezembro, quando esse dado era 15.899, um alto funcionário israelense admitiu 5 mil mortes do Hamas e o dobro disso de civis, o que confirma a contagem das autoridades palestinas. Imagens de satélite indicam que um terço das casas e prédios, dois terços da infra-estrutura, 23 dos 36 hospitais e 70% das escolas foram destruídos.

A liberdade com que os terroristas agiram no 7 de outubro tem relação com as prioridades do governo Netanyahu. As atenções das forças de segurança estavam voltadas para a Cisjordânia, onde seu governo tem estimulado e armado os colonos judeus a hostilizar os moradores palestinos; e para Jerusalém, onde fanáticos judeus recebem proteção para rezar na área reservada aos muçulmanos na Esplanada das Mesquitas, gerando choques com os palestinos.