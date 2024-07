Macron rejeita escolha da esquerda para cargo de premiê na França

Uma coalizão de partidos de esquerda da França escolheu nesta terça-feira, 23, Lucie Castets, uma funcionária pública pouco conhecida, para se tornar primeira-ministra francesa, mas o presidente Emmanuel Macron rejeitou imediatamente a escolha da coalizão, ao considerar que não tem maioria.

Em sua primeira entrevista desde as eleições, para a emissora pública France 2, Macron disse que não nomearia um novo governo antes de meados de agosto, no mínimo, e que seu gabinete atual permaneceria em uma capacidade interina durante os Jogos Olímpicos de Paris, que começam nesta semana. "A questão não é um nome, mas que maioria pode ser obtida na Assembleia Nacional (Câmara baixa) para que um governo da França possa aprovar reformas, um orçamento e fazer o país avançar", afirmou Macron em entrevista à emissora pública France 2.

O anúncio da coalizão ocorreu depois que seus membros — os socialistas, os verdes, os comunistas e o partido de extrema esquerda França Insubmissa — passaram semanas discutindo sobre quem seria sua escolha para primeiro-ministro, desanimando os eleitores de esquerda.

O presidente francês sozinho tem o poder de indicar primeiro-ministro e o gabinete. Sua escolha deve, teoricamente, refletir o equilíbrio político no Parlamento, mas não há um prazo constitucionalmente obrigatório para que ele escolha.

A coalizão de esquerda, conhecida como Nova Frente Popular, disse em um comunicado que havia concordado com Castets, de 37 anos, que trabalhou no Tesouro da França e em sua unidade de combate à lavagem de dinheiro e atualmente cuida de assuntos financeiros na prefeitura de Paris.

“Estaremos totalmente ao lado dela no governo que ela liderará”, disse a Nova Frente Popular, que conquistou a maioria das cadeiras nas eleições antecipadas deste mês para a Assembleia Nacional, a câmara baixa e mais poderosa do Parlamento francês.

Lucie Castets se formou na elitista École Nationale d’Administration, que há gerações produz altos funcionários públicos, e é membro ativa de uma associação de funcionários públicos que se opõe às políticas de Macron.

Ela expressou apoio a algumas das principais propostas da Nova Frente Popular, como anular o aumento da idade legal de aposentadoria de Macron. Mas Castets não é uma política de carreira e não é muito conhecida pelo público francês.

“A esquerda saiu vitoriosa e agora está pronta para governar”, disse ela no X , antigo Twitter, na terça-feira.

Lucie Castets, uma funcionária pública de 37 anos, foi proposta pela aliança de esquerda francesa Nova Frente Popular (NFP) para ocupar o cargo de premiê da França, mas Macron rejeitou escolha.

Na entrevista desta terça-feira, Macron observou que a Nova Frente Popular recentemente não conseguiu garantir a presidência da Assembleia Nacional, uma posição que foi para um de seus aliados.

A câmara baixa saiu das eleições dividida entre três blocos antagônicos que não conseguem governar sozinhos e demonstraram pouco interesse em trabalhar juntos. A Nova Frente Popular tem cerca de 190 assentos, o partido de Macron e seus aliados centristas têm cerca de 160, e o Reunião Nacional de direita radical e seus aliados detêm cerca de 140 — nenhum perto da maioria absoluta, 289 assentos. Os assentos restantes são divididos entre outros partidos. "Ninguém venceu", disse Macron na entrevista, e "ninguém pode implementar sua agenda sozinho". Ele repetiu um apelo para que os partidos deixassem de lado algumas de suas diferenças e formassem uma ampla coalizão.

A França não tem a cultura de outros países europeus como Itália, Alemanha ou Holanda, onde longas negociações sobre um governo de coalizão e sua agenda ocorrem regularmente. Mas Macron disse que acreditava que uma coalizão era possível. Ele argumentou que se os partidos políticos da França pudessem deixar de lado suas diferenças para bloquear a direita radical do poder, no que é conhecido na França como Frente Republicana, eles deveriam ser capazes de trabalhar juntos após as eleições.

“A responsabilidade desses partidos é fazer algo que todas as democracias europeias fazem, que não está em nossas tradições, mas que é o que acredito que nossos compatriotas esperam”, disse Macron, acrescentando que “compromisso” “não era uma palavra suja”.

Mas os líderes de esquerda, que acreditam que a Nova Frente Popular deveria ser chamada para governar porque conquistou a maioria das cadeiras, reagiram com raiva aos comentários do presidente.

“O presidente se recusa a aceitar os resultados da eleição e quer nos impor sua nova Frente Republicana, forçando-nos a abandonar nosso programa e formar uma aliança com ele”, disse Jean-Luc Mélenchon, o fundador incendiário da France Unbowed, no X. “Isso está fora de questão.”