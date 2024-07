A Malásia informou que interceptou o navio petroleiro que fugiu após se envolver em uma colisão com outro navio na sexta-feira, 19, fazendo com que ambas embarcações pegassem fogo. A guarda costeira do país disse que localizou e deteve o Ceres I, sob bandeira do país São Tomé e Príncipe, que teria desligado o seu sistema de rastreamento depois da colisão com o Hafnia Nile, com bandeira de Cingapura. Quando foi encontrado, dois rebocadores estavam rebocando o navio na costa leste do país. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, a guarda costeira da Malásia disse que o Ceres I deixou o local imediatamente após a colisão que causou um incêndio e feriu pelo menos dois tripulantes. O incidente aconteceu cerca de 55 km ao nordeste da ilha de Pedra Branca, em Cingapura, informou a Autoridade Marítima e Portuária de Cingapura (MPA). O chefe da equipe de busca e salvamento da guarda costeira da Malásia, Zin Azman Mohamad Yunus, não explicou por que o petroleiro tentou fugir, mas acrescentou que mais investigações serão realizadas.

Foto divulgada pela Agência de Execução Marítima da Malásia mostra o petroleiro Ceres I, que navegava sob bandeira de São Tomé e Príncipe Foto: Malaysia Maritime Enforcement Agency via AFP