Metade dos republicanos pode trocar Trump por outro candidato em 2024, diz pesquisa

THE NEW YORK TIMES - Enquanto Donald Trump avalia se deve abrir uma campanha incomumente antecipada para a Casa Branca, uma pesquisa do New York Times/Siena College mostra que sua busca pós-presidencial para consolidar seu apoio dentro do Partido Republicano o deixou enfraquecido, com quase metade dos eleitores do partido procurando alguém diferente para presidente em 2024 e um número significativo prometendo abandoná-lo se ele ganhar a indicação.

Ao se concentrar no retorno político dentro de seu partido, em vez de cuidar das feridas abertas por suas tentativas alarmantes de se agarrar ao poder após sua derrota em 2020, Trump parece ter apenas aprofundado as falhas entre os republicanos durante sua turnê de um ano. Uma clara maioria de eleitores primários com menos de 35 anos, 64%, bem como 65% daqueles com pelo menos um diploma universitário – um indicador importante de preferências políticas dentro da classe doadora – disseram a pesquisas que votariam contra Trump nas primárias presidenciais.

Leia também Inflação derruba popularidade de Biden e democratas preferem outro nome em 2024, diz pesquisa

A conduta de Trump em 6 de janeiro de 2021 parece ter contribuído para o declínio de sua posição, inclusive entre um pequeno, mas importante segmento de republicanos que poderia formar a base de sua oposição em uma potencial disputa primária. Enquanto 75% dos eleitores das primárias disseram que Trump estava “apenas exercendo seu direito de contestar a eleição”, quase um em cada cinco disse que ele “foi tão longe que ameaçou a democracia americana”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O ex-presidente Donald Trump fala em um comício dentro do Alaska Airlines Center em Anchorage, Alasca, 9 de julho de 2022 Foto: Ash Adams/The New York Times

No geral, Trump mantém sua primazia no partido: em um confronto hipotético contra cinco outros potenciais rivais republicanos à presidência, 49% dos eleitores das primárias disseram que o apoiariam para uma terceira indicação.

A maior ameaça para usurpar Trump dentro do partido é o governador Ron DeSantis, da Flórida, que foi a segunda escolha com 25% e o único outro candidato com apoio de dois dígitos. Entre os eleitores primários, DeSantis foi a primeira escolha dos republicanos mais jovens, aqueles com diploma universitário e aqueles que disseram ter votado no presidente Joe Biden em 2020.

Enquanto cerca de um quarto dos republicanos disse que não sabia o suficiente para ter uma opinião sobre DeSantis, ele era muito querido por aqueles que sabiam. Entre aqueles que votaram em Trump em 2020, 44% disseram ter uma opinião muito favorável a DeSantis – semelhante aos 46% que disseram o mesmo sobre Trump.

Se DeSantis e Trump se enfrentarem em uma primária, a pesquisa sugeriu que o apoio da Fox News pode ser crucial: Trump detinha uma vantagem de 62% a 26% sobre DeSantis entre os telespectadores da Fox News, enquanto a diferença entre os dois floridianos ficaram 16 pontos mais próximos entre os republicanos que recebem principalmente suas notícias de outra fonte.

A pesquisa sugere que Trump não entraria necessariamente em uma primária com uma vantagem insuperável sobre rivais como DeSantis. Sua participação no eleitorado primário republicano é menor do que a de Hillary Clinton entre os democratas no início da corrida de 2016 , quando ela era vista como a inevitável favorita, mas acabou se envolvendo em uma primária prolongada contra o senador Bernie Sanders, de Vermont.

Os problemas de Trump dentro de seu partido o deixam paralisado em um confronto contra um titular invulgarmente vulnerável.

A pesquisa do Times/Siena sugeriu que os temores de muitas elites republicanas sobre uma candidatura de Trump podem ser bem fundamentados: ele ficou atrás do presidente Biden, com 44% a 41%, em uma hipotética revanche da disputa de 2020, apesar da queda do apoio a Biden, com eleitores em todo o país dando a ele uma taxa de aprovação perigosamente baixa de 33%.

O governador Ron DeSantis, da Flórida, joga um chapéu na platéia na reunião da Conferência de Ação Política Conservadora em Orlando, Flórida, em 24 de fevereiro de 2022 Foto: Scott McIntyre/The New York Times

Uma votação crescente de qualquer um menos Trump dentro do partido contribuiu para o déficit de Trump, com 16% dos republicanos dizendo que se ele fosse o candidato eles apoiariam Biden, apoiariam um candidato de terceiro partido, não votariam de forma alguma ou ficaria sem saber o que fariam. Isso em comparação com 8% dos democratas que disseram que abandonariam Biden em um confronto com Trump.

Para Trump, sangrar essa quantidade de apoio republicano representaria um aumento acentuado em comparação com o já preocupante nível de votos do partido que ele derramou durante sua última corrida.

Em 2020, 9% dos republicanos votaram em alguém que não Trump, enquanto Biden perdeu apenas 4% dos democratas, de acordo com o AP VoteCast, um grande estudo do eleitorado de 2020 pelo NORC na Universidade de Chicago para a Associated Press.

Kenneth Abreu, um executivo farmacêutico de 62 anos da Pensilvânia, disse que votou nos republicanos por três décadas, mas apoiaria Biden em vez de votar novamente em Trump.

“Ao contrário de todas essas outras pessoas que acreditam em cada palavra que ele diz, estou farto”, disse Abreu. “Todo o lixo que ele está falando, as mentiras, 6 de janeiro, a coisa toda – eu simplesmente perdi todo o respeito por ele.”

Ainda assim, muitos republicanos que favorecem outra pessoa nas primárias apoiariam Trump se ele ganhasse a indicação.

Richard Bechtol, um eleitor republicano de 31 anos em Columbus, Ohio, disse que apoiaria DeSantis ou o senador Ted Cruz do Texas em detrimento do ex-presidente. Bechtol ficou perturbado com o comportamento de Trump que levou ao motim do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

“Espero que ele não concorra”, disse Bechtol sobre o ex-presidente.

Bechtol, um advogado, disse que considera a arrogância de Trump desanimadora, vê Trump como uma figura divisiva no partido e acredita que ele é o responsável pela violência.

Mas ele disse que apoiaria Trump em 2024 em uma revanche com o presidente Biden.

“Biden está sendo intimidado pela ala esquerda de seu partido e eu também me preocupo com sua função cognitiva – na verdade, também me preocupo com Trump”, disse ele. “É realmente uma situação de menor de dois males para mim.”

É muito cedo para dizer se os desafios para Trump dentro de seu partido resultarão em algo mais do que lombadas em seu caminho para a indicação republicana. Ressaltando sua força residual, ele é visto favoravelmente por 65% dos republicanos que disseram que votariam contra ele em uma primária, em comparação com 33 por cento que disseram ter uma opinião desfavorável.

“Trump fez um ótimo trabalho na economia”, disse Marie Boyce, uma republicana de Nova York na casa dos 70 anos. “Não há nada de errado que eu possa dizer sobre ele.”

David Beard, um aposentado de 69 anos de Liberal, Missouri, que disse que dependia principalmente da Previdência Social para sua renda, disse estar frustrado com ambos os partidos políticos e todos os níveis de governo. Ele planeja ficar com Trump em 2024, apostando que essa era a melhor chance de melhorar a economia.

“Quando Trump estava no cargo, não parecia que os preços deram errado”, disse Beard.

David Beard, um aposentado de 69 anos, em Liberal, Missouri, 10 de julho de 2022 Foto: Christopher Smith/The New York Times

Ele disse que os esforços dos democratas para responsabilizar Trump pelo ataque de 6 de janeiro foram uma distração inútil. “Todo o foco do governo deveria estar no povo dos Estados Unidos e na situação em que estamos, em vez de perder tempo e dinheiro tentando impedi-lo”, disse Beard. “Nada está sendo feito para ajudar as pessoas, e acredito nisso de todo o coração.”

Cerca de 20% de todos os eleitores registrados disseram não gostar nem de Trump nem de Biden. Trump também seguiu seu sucessor entre esses eleitores, 39% a 18%. Um em cada cinco disseram para os institutos de pesquisa de que ficariam de fora dessa eleição, embora essa opção não tenha sido oferecida a eles.

“Nunca pensei que diria isso, mas se fosse Biden e Trump, acho que não votaria”, disse Gretchen Aultman, uma advogada aposentada de 74 anos do Colorado que votou em Trump em 2016. Gostei das políticas de Trump, mas ele era tão abrasivo e grosseiro, e tê-lo como presidente estava acabando com o país”.

Aultman disse que não vê o atual presidente como uma alternativa aceitável. “Não posso em sã consciência votar em Biden”, disse ela. “Reconheço os sinais de ser velho, e sua acuidade mental não vai durar mais dois anos.”

Entre o grande número de eleitores primários prontos para outro candidato e o número crescente que diz que não votaria no ex-presidente novamente em nenhuma circunstância, a pesquisa sugere que o maior obstáculo de Trump para ganhar um segundo mandato não é outro oponente republicano - é ele mesmo.

John Heaphy, um engenheiro de software aposentado de 70 anos do Arizona, disse que votou em Trump em 2020, mas planeja apoiar Biden em 2024 por causa do motim no Capitólio.

Heaphy disse que Trump incitou uma insurreição e que ficou abalado com o apoio que as falsas alegações do ex-presidente receberam de outros republicanos. De fato, de acordo com a pesquisa, 86% dos republicanos que disseram que apoiariam Trump nas primárias de 2024 disseram que ele era o vencedor legítimo das eleições de 2020.

“Trump perdeu a eleição”, disse Heaphy. “Há muitas pessoas por aí que simplesmente não parecem mais acreditar na realidade.”

Embora Trump tenha descrito a integridade eleitoral como a preocupação mais urgente do país, apenas 3% dos republicanos a apontaram como o principal problema do país. Mas a resposta de Trump à sua derrota em 2020 foi um fator significativo em como os republicanos estão pensando em 2024.

Entre os republicanos que disseram que planejam votar contra Trump em uma primária, 32% disseram que as ações do ex-presidente ameaçam a democracia americana.

Paula Hudnall, uma enfermeira de 51 anos de Charleston, Virgínia Ocidental, disse que Trump estava certo em questionar os resultados da eleição. Ela disse que não o culpava pela violência no Capitólio.

“Sempre que você tem uma grande reunião, você vai ter pessoas que saem do controle e são indisciplinadas”, disse Hudnall, que identificou a economia e a infraestrutura como seus principais problemas.

Hudnall disse que estava interessada em saber mais sobre outros candidatos republicanos, mas que Trump já tinha seu voto novamente para 2024.

A pesquisa do Times/Siena com 849 eleitores registrados em todo o país foi realizada por telefone de 5 a 7 de julho. A margem de erro de amostragem é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.