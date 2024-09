Venezuela pedirá prisão de Milei por avião apreendido na Argentina em 2022

O Ministério Público da Venezuela “anuncia a designação de dois promotores especializados no assunto que estão conduzindo as diligências pertinentes do caso e tramitando a ordem de prisão contra os seguintes cidadãos: Javier Milei, presidente da Argentina; Karina Milei, secretária-geral da presidência argentina; e Patricia Bullrich, ministra da segurança argentina”, expressou Saab em uma coletiva de imprensa.

Saab afirmou que os crimes imputados serão “roubo agravado, lavagem de dinheiro, privação ilegítima de liberdade, simulação de ato punível, interferência ilícita, inutilização de aeronave e associação criminosa”.