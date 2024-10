A fala de Milei foi dada como resposta a uma pergunta do entrevistador a respeito das disputas internas do peronismo, principal opositor do seu governo, segundo o El País. “Não é um problema para mim, é um problema para a oposição”, respondeu Milei. “Agora… há também uma parte mórbida e é que eu adoraria colocar o último prego no caixão do kirchnerismo, com Cristina (Kirchner) dentro”, afirmou.

Na sequência de sua fala, Milei atacou a mídia. Segundo ele, independentemente do que ele falasse, ele seria criticado. Milei afirmou que houve uma campanha negativa contra ele e que isso ocorreu com a cumplicidade da mídia e de jornalistas, ainda de acordo com o El País.