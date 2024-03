Milei suspende maior agência pública de notícias da Argentina

Com mais de 700 funcionários, entre administrativos, jornalistas e fotógrafos, o serviço de notícias da Télam emite mais de 500 notas por dia com informação nacional, cerca de 200 fotografias e conteúdo de vídeo, rádio e redes sociais.

“Ontem (domingo) à noite nos deparamos com essa decisão brutal do governo de encher de policiais e grades as duas sedes da Télam”, disse Tomás Eliaschev, jornalista e representante sindical da Télam.