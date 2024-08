Ministério Público da Venezuela convoca candidato da oposição para depor na segunda-feira

O órgão informou em sua conta no Instagram, neste sábado (24), que ele deve comparecer na segunda-feira, 26h, às 10 horas da manhã no horário local, para “depor sobre os fatos relacionados à publicação e manutenção do site ‘https:resultadosconvzla.com’”. A intimação menciona o site no qual cópias dos resultados foram publicados pela oposição, que afirma que comprovam a derrota do presidente Maduro para González Urrutia.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou Maduro reeleito com 52% dos votos, enquanto a oposição, liderada por María Corina Machado, alega que seu candidato venceu com 67% dos votos, segundo as cópias das atas divulgadas na internet. O chavismo alega que elas são “forjadas”.