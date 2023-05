O governo do Estado de Montana, nos Estados Unidos, anunciou na quarta-feira, 17, a aprovação de uma lei que proíbe a operação do aplicativo TikTok na federação. Este foi o primeiro estado norte-americando a banir o uso da rede social no país.

Em nota, o Estado afirmou que a proibição serve para proteger os dados e informações pessoais, privadas e confidenciais dos habitantes de Montana da coleta de informações pelo Partido Comunista Chinês.

Em março, quando o projeto de lei ainda estava em tramitação, o TikTok fez um apelo a sua comunidade de usuários da região pedindo que se manifestassem contrariamente à decisão Foto: Olivier Douliery/AFP

“O Partido Comunista Chinês usando o TikTok para espionar os americanos, violar sua privacidade e coletar suas informações pessoais, privadas e confidenciais está bem documentado”, disse o governador Greg Gianforte, em comunicado à imprensa.

Com a proibição, lojas de aplicativos, como Google Play e Apple Store, estão proibidas de permitir o download do app, sob pena de multa.

O governador ainda proibiu o uso de todos os aplicativos de mídia social que coletam e fornecem informações ou dados pessoais a “adversários estrangeiros” em dispositivos do governo, enquanto conectados à rede estadual em Montana.

Em março, quando o projeto de lei ainda estava em tramitação, o TikTok fez um apelo a sua comunidade de usuários da região.

“O projeto de lei de Montana não trata de tornar os usuários seguros, trata-se de restringir unilateralmente a liberdade dos habitantes de Montana com base em nada mais do que medos e falsidades”, descreveu a nota divulgada à imprensa. A plataforma chegou a pedir que usuários contatassem o governo de Montana manifestando-se contrariamente ao projeto.