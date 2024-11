Nancy Pelosi culpa saída tardia de Joe Biden pela eleição de Donald Trump

Numa entrevista concedida na quinta-feira, 7, ao The New York Times, Nancy disse o que foi amplamente divulgado quando Biden desistiu: que acreditava que estava implícito que a sua saída seria seguida de uma competição interna do partido para um novo candidato, em vez da escolha da vice-presidente Kamala Harris.

“Se o presidente tivesse saído mais cedo, poderia ter havido outros candidatos na corrida”, disse Nancy em entrevista a Lulu Garcia-Navarro, apresentadora de The Interview, um podcast do Times. Durante a entrevista, acrescentou: “A expectativa era de que, se o presidente se afastasse, haveria uma primária aberta”.