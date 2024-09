‘Não me interessa o que ela é’, diz Trump ao falar sobre a identidade racial de Kamala; assista

Kamala, que é filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, rejeitou a premissa de que precisa defender sua própria identidade racial. No entanto, Trump, a poucos metros de distância de Kamala, afirmou que não se importava mais com o assunto. “Eu não me importo com o que ela é”, disse Trump. “Não poderia me importar menos.

O que ela quiser ser está bem para mim.” Ele então repetiu falsidades sobre a identidade de Kamala, dizendo: “Tudo o que posso dizer é que li que ela não era negra... E então li que ela era negra, e está tudo bem. Qualquer um dos dois está bem para mim. Isso depende dela.”