Netanyahu afirma que civis devem ser retirados de Rafah antes de ofensiva israelense

“Qualquer ação enérgica em Rafah exigiria a retirada da população civil das zonas de combate”, afirmou o gabinete do primeiro-ministro nesta sexta-feira, 9, sem dizer que área essas zonas cobririam,

Nas últimas semanas, cerca de 1,4 milhão de palestinos se deslocaram para Rafah por conta da ofensiva israelense no norte e também em cidades no sul da Faixa de Gaza, como Khan Yunis. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou no dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense e mataram mais de 1.200 pessoas, além de terem sequestrado 240. Após o ataque, tropas israelenses iniciaram uma ofensiva contra o enclave palestino, com bombardeios aéreos e invasão terrestre. Segundo o ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mais de 27 mil palestinos foram mortos desde o início da guerra.