Nobel da Paz: entenda em um guia simples o prêmio e sua importância para o mundo

O prêmio Nobel da Paz será anunciado nesta sexta-feira, 11, no momento em que o mundo enfrenta a maior onda de conflitos em décadas. Entre os cotados, estão organizações humanitárias e representantes de um multilateralismo, que luta para se manter relevante numa nova realidade de guerras simultâneas e disputa entre grandes potências.

A medalha é concedida desde 1901 a homens, mulheres e organizações que trabalharam para o progresso da humanidade, conforme o desejo de seu criador, o inventor sueco Alfred Nobel. Conhecido como inventor da dinamite, ele hoje é lembrado como o patrono das artes, das ciências e da paz em razão do prêmio dado em seu nome.

Réplicas da medalha entregue aos laureados com o Nobel da Paz exibida no Norwegian Nobel Institute. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

Últimos ganhadores

O laureado em 2019 foi o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, aclamado por “seus esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional, principalmente por sua iniciativa decisiva destinada a resolver o conflito na fronteira com a Eritreia”. Pouco depois do prêmio, no entanto, ele empreendeu uma guerra civil contra a minoria Tigray no país.

Em 2018, a jovem Yazidi Nadia Murad e o ginecologista congolês Denis Mukwege foram premiados pelo empenho contra o uso da violência sexual como arma de guerra. No ano anterior, ganhou a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, que luta pela proibição de arsenais atômicos. Em 2017, em razão de seus esforços para obter um acordo de paz com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), o ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos levou o prêmio.

Surgimento do prêmio

Os prêmios Nobel nasceram da vontade do sábio e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896), inventor da dinamite, de conceder grande parte de sua fortuna aos que trabalham por "um mundo melhor".

Publicidade

O prestígio internacional destas recompensas se deve muito às somas generosas concedidas aos ganhadores - atualmente 11 milhões de coroas suecas (pouco mais de US$ 1 milhão) -, que são divididos entres os premiados, caso haja mais de um.

Alfred Nobel registrou sua vontade em um testamento assinado em Paris em 1895, um ano antes de sua morte em San Remo, Itália. Segundo o documento, deixava um capital de 31,5 milhões de coroas suecas, que equivaleria, levando em conta a inflação, a mais de 2 bilhões de coroas suecas atuais.

Os rendimentos deveriam ser distribuídos a cada ano entre as pessoas que, no decorrer dos 10 meses anteriores, tivessem realizado "o maior benefício à humanidade".

Busto de Alfred Nobel, criador do prêmio que consagra contribuições para Paz, Literatura, Medicina, Química, Física e Economia. Foto: Henrik Montgomery/Associated Press

As categorias do prêmio

O testamento estipulava a distribuição desse crédito em cinco partes iguais: "A primeira parte a quem tiver feito a descoberta ou a invenção mais importante no campo da Física; a segunda a quem tiver realizado a descoberta ou progresso mais importante em Química; a terceira a quem tiver conseguido a descoberta mais importante no âmbito da Fisiologia ou da Medicina; a quarta a quem tiver produzido a obra mais destacada de tendência idealista no campo da Literatura; a quinta a quem tiver trabalhado mais ou melhor em favor da fraternidade entre os povos, da abolição ou da redução dos exércitos permanentes e da realização ou difusão de congressos pela paz".

Legalmente, o testamento não designava um beneficiário específico da fortuna. Por isso, após sua leitura em janeiro de 1897, membros da família Nobel o criticaram veementemente.

A Fundação Nobel Além disso, Alfred Nobel designou em seu testamento os diferentes comitês que atribuem os prêmios a cada ano: a Academia Sueca para o de Literatura, o Karolinska Institutet para o de Medicina, a Real Academia Sueca de Ciências para o de Física e o de Química, e um comitê de cinco membros especialmente eleitos pelo Parlamento norueguês para o da Paz. No entanto, não explicou as modalidades que cada comitê deveria seguir para atribuir os prêmios em sua disciplina. Foram necessários mais de três anos para resolver esta questão, com a criação da Fundação Nobel, encarregada de administrar o capital dos prêmios, enquanto os diferentes comitês se ocupam da atribuição.

Homem passa pelo busto do químico, engenheiro, inventor, empresário e filantropo Alfred Nobel em frente frente ao Norwegian Nobel Institute em Oslo. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

E o Nobel de Economia?

Em 1968, coincidindo com seu tricentenário, o Banco Central da Suécia (Riksbank), o mais antigo do mundo, criou um prêmio de Economia em memória a Alfred Nobel, colocando à disposição da Fundação Nobel uma soma anual equivalente ao montante dos outros prêmios.

Publicidade

Polêmica no Nobel de Literatura

A Academia Sueca, que entrega o Nobel de Literatura, foi abalada por um escândalo sexual na esteira do movimento #MeToo e precisou cancelar a entrega do prêmio de 2018. Com a renúncia em massa de integrantes da academia, faltou quórum para escolher o vencedor daquele ano.

A origem do escândalo foi a publicação, em novembro de 2017, de testemunhos anônimos em que o francês Jean-Claude Arnault, era acusado por agressões sexuais, assédio e estupro. Ele era próximo à Academia Sueca e casado com uma de suas integrantes, a poetisa Katarina Frostenson.