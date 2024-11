Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira da Noruega Mette-Marit, foi preso por suspeita de estupro, disse a polícia do país. Esta é a mais recente acusação em uma saga de meses que lançou uma sombra sobre a popular família real. Hoiby, enteado do herdeiro do trono norueguês, o príncipe herdeiro Haakon, foi detido na noite de segunda-feira, 18.

PUBLICIDADE O jovem de 27 anos é acusado de violar uma seção do código penal do país que “se aplica à relação sexual com alguém que está inconsciente ou por outras razões incapaz de resistir ao ato”, disse a polícia de Oslo em um comunicado na terça-feira, 19. Hoiby “não admite culpa criminal” pela acusação de estupro, disse seu advogado, Oyvind Bratlien, em um e-mail. Ele só se declarará culpado das acusações de danos corporais contra sua última namorada, bem como danos criminais ao apartamento dela e uma ameaça em relação a um episódio em que Hoiby foi brevemente detido em agosto após uma discussão com ela no centro de Oslo.

Em uma entrevista com a NRK em agosto, Hoiby disse que estava sob a influência de álcool e cocaína durante o incidente e atacou após uma briga. Ele prometeu retomar o tratamento para abuso de substâncias. No entanto, Bratlien disse sobre as acusações mais recentes que, “para as outras circunstâncias, ele não admite culpa criminal”.

Hege Salomon, que está representando a mulher não identificada que as autoridades locais acusaram Hoiby de estuprar, disse à NRK que a suposta vítima estava “passando por momentos difíceis”. A mulher, que está na casa dos 20 anos, não é uma figura pública, disse Salomon, e ela não conhecia o acusado ou quaisquer outras supostas vítimas antes do incidente. Foi a polícia, não a mulher, que iniciou o caso, acrescentou o advogado.

Marius Borg Hoiby e a princesa herdeira Mette-Marit em Oslo, em 2022. Foto: Lise Aserud/NTB via AP

“Pequeno Marius”

Hoiby, que tinha 4 anos quando sua mãe se casou e entrou para a família real em 2001, não tem título ou deveres reais. Ele foi criado ao lado dos dois filhos do casal real, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus, que são o segundo e o terceiro na linha de sucessão ao trono, respectivamente.

Quando criança, Hoiby roubou a cena em sua primeira sessão de fotos oficial no palácio. Ele foi apelidado de “Pequeno Marius” em homenagem a um personagem da literatura norueguesa. Nos últimos anos, ele tem lutado com seu papel sob os holofotes, lidando com problemas de saúde mental e uso de drogas.

A decisão das autoridades de expandir as acusações contra Hoiby decorreu de um relatório policial compilando informações que surgiram durante sua investigação em andamento. A polícia de Oslo ofereceu poucos detalhes novos na terça-feira, mas disse que a acusação de estupro envolveu um ato sexual no qual “a vítima deve ter sido incapaz de resistir ao ato”.

De acordo com o comunicado policial, Hoiby também está enfrentando acusações que incluem violação de várias ordens de restrição, abuso em relacionamentos próximos e dirigir sem carteira de motorista válida. As acusações envolvem várias mulheres e um homem.

Quando a polícia prendeu Hoiby na noite de segunda-feira, ele estava em um carro com a mulher do incidente em agosto. A polícia também revistou sua residência em Skaugum - uma propriedade a sudoeste de Oslo que é a residência do príncipe herdeiro e da princesa herdeira.

O príncipe herdeiro, que estava na Jamaica na época da prisão de seu enteado, disse aos repórteres que a polícia e o Judiciário devem ter permissão para fazer seu trabalho. Ele disse que não foi notificado com antecedência sobre a prisão. Ele lamentou não poder estar em casa com sua mulher, Mette-Marit, a mãe do acusado.