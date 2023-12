Novo grupo de repatriados retirados da Faixa de Gaza desembarca em Brasília

Mais um grupo de repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira, 11, e desembarcaram na Base Aérea de Brasília pouco antes das 4h da manhã, segundo o Palácio do Planalto. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira que decolou de Cairo, no Egito, às 19h03 (14h03 no horário de Brasília), de domingo, 10, trazia 48 repatriados.

Segundo o Governo, o grupo que chegou esta manhã conta com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos.

Operação do governo que busca repatriar brasileiros e palestinos na Faixa de Gaza chegou na manhã desta segunda-feira, 11, com um grupo de 48 pessoas. Foto: GOV BR / FAB

Quem recebeu o novo grupo foi o secretário nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), André Quintão, que afirmou que a estadia dos recém-chegados em Brasília ocorre por dois a três dias, enquanto questões como imunização, documentação e contato com familiares são resolvidos.

Os repatriados serão encaminhados para casa de familiares e amigos, e os que não possuem referência no Brasil serão abrigados pela assistência social. “Um suporte para eles reconstituírem as trajetórias, já que vêm de uma situação bastante complexa”, afirmou Quintão.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, uma lista de 102 brasileiros e familiares próximos apresentada aos governos envolvidos para autorização da saída da Faixa de Gaza, 24 tiveram a saída negada, incluindo sete brasileiro-palestinos. Com isso, alguns familiares dos que não foram autorizados também acabaram desistindo.

Segundo grupo de brasileiros e palestinos retirados da Faixa de Gaza pelo Governo brasileiro em aeroporto de Cairo, no Egito, neste domingo, 10. Foto: Divulgação/X/@govbr

Dos 78 previstos na lista autorizada, 47 cruzaram a fronteira. “Hoje, uma jovem de 22 anos, que havia cruzado a fronteira dias antes com o marido canadense, se juntou aos resgatados que virão ao Brasil. Ela é filha de uma das integrantes do grupo de repatriados em Gaza”, disse o Planalto.

Este é o segundo grupo de brasileiros retirados da Faixa de Gaza. O primeiro grupo, composto por 32 pessoas, chegou ao País em 13 de novembro. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, 1.525 passageiros e 53 animais domésticos foram resgatados da região na toda. Este é o décimo primeiro voo da Operação de resgate.