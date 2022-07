Tá com sede? Alguns alimentos ajudam a nos manter hidratados; saiba quais

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Se você não está ingerindo líquidos suficientes para produzir o suor adequado em um dia quente, pode estar mais vulnerável à insolação. A desidratação pode ser causada pelo calor extremo, mas também pode exacerbar outras condições relacionadas ao calor, como as cãibras de calor.

Portanto, ingerir líquidos é crucial, mas a hidratação pode ir além de simplesmente beber água. A crença popular de que todos nós precisamos beber oito copos por dia para estarmos realmente hidratados persiste, embora tenha sido desmascarada várias vezes.

“Realmente não há dados por trás da ideia dos oito copos de água por dia”, disse o Dr. Dan Negoianu, nefrologista da Universidade da Pensilvânia. Por exemplo, “só porque sua urina está escura, isso não prova que você está desidratado”.

Alguns alimentos contém água e podem ajudar a manter o corpo hidratado.

Estar hidratado significa simplesmente consumir líquidos suficientes a ponto de não sentir sede, disse Negoianu, e essa quantidade varia para todos.

Há muitas coisas além da água que o manterão hidratado, dizem os especialistas: elas incluem os alimentos e bebidas que atraem você, as coisas que você consistentemente procura. Aqui estão algumas sugestões.

Consuma suas frutas, vegetais e bebidas favoritas

“Achamos que precisamos beber muita água o tempo todo porque ouvimos isso o tempo todo”, disse Tamara Hew-Butler, cientista de medicina esportiva da Wayne State University especializada em equilíbrio de líquidos. “Você tem que beber seus oito copos - hidrate, hidrate, hidrate.”

Mas qualquer alimento ou bebida que tenha conteúdo líquido será hidratante, ela disse: “Seu corpo não se importa de onde vem a hidratação, ele só precisa de líquido”.

Frutas e vegetais frescos são fontes ideais porque não só tendem a conter alto teor de água, mas também têm fibras, o que proporciona outros benefícios para sua dieta e saúde. Melancia, melões honey dew ou cantaloupe, são especialmente suculentos. Morangos, laranjas, uvas, pepinos e aipo também são cheios de água.

Bebidas de todos os tipos podem ser hidratantes. Suco, leite, chá e café contêm líquidos que seu corpo pode usar. Bebidas com alto teor de açúcar podem não ser a melhor escolha nutricional, mas pesquisas mostram que bebidas adoçadas com açúcar são tão boas quanto a água para fornecer líquidos ao seu sistema. No calor do verão, é claro, sobremesas congeladas, como picolés e sorvetes, são recipientes úteis para o consumo de líquidos.

“Você pode atingir e exceder suas necessidades diárias de líquido através da ingestão de bebidas e alimentos com alto teor de umidade sem beber um único copo de água pura”, disse Hew-Butler em um e-mail.

Não tenha medo de alimentos salgados

Você provavelmente já ouviu falar que alimentos salgados desidratam, mas isso não é estritamente verdade, disse Hyndman.

Nossos corpos estão constantemente procurando manter um equilíbrio entre sal e água, o que eles fazem com a ajuda de vários hormônios. Um dos mais proeminentes é o hormônio antidiurético, ou ADH.

Quando consumimos muitos alimentos salgados de uma só vez, nossos cérebros secretam ADH, que por sua vez diz aos nossos rins para reter água, impedindo-nos de urinar em excesso. Ao mesmo tempo, o cérebro secreta outro hormônio, a vasopressina, que está ligada à sensação de sede. Juntos, todos esses hormônios sinalizam que você precisa de mais líquidos. Consumir muitos alimentos salgados só é um problema se você também estiver ignorando seus sinais de sede, disse Hew-Butler.

Se você estiver procurando por alimentos salgados que sejam hidratantes, azeitonas e picles são escolhas aceitáveis, embora seja raro que as pessoas os consumam em grandes quantidades. A sopa, especialmente com caldos à base de água, também pode ajudá-lo a se abastecer de água.

Mas o que realmente desidrata é o álcool. “O álcool suprime o ADH”, disse Hyndman. Então, quando você o consome, “você não tem esse hormônio dizendo ao seu rim para reabsorver água” e qualquer líquido que consumir passará direto por você.

Certifique-se de que crianças, idosos e pessoas com necessidades médicas estejam hidratadas

“A maioria de nós que diz que está desidratada provavelmente não está”, disse Hyndman. Embora provavelmente algumas pessoas estejam um pouco desidratadas, ela acrescentou, a maioria das pessoas está adequadamente hidratada ou até um pouco superhidratada. Se você reclama de ter uma bexiga pequena ou está apenas fazendo xixi com mais frequência do que gostaria, talvez não precise consumir tanto líquido - ele está apenas fluindo através de você.

Aqueles que precisam ser mais diligentes na hidratação ativa são crianças, idosos e pessoas com condições médicas subjacentes, disse Hyndman. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

